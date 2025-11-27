“17 gados kaut ko tādu pieredzēt, tas ir briesmīgi…” Viens no cietušajiem gatavs runāt un atklāj, kas patiesībā notika avārijā Saldus novadā 0
Jau 24. novembrī vēstījām par smagu autoavāriju Saldus novadā pie Kursīšiem. Pieci cilvēki brauca ar “Opel” automašīnu, kas nobrauca no ceļa un vairākas reizes apmeta kūleņus. Diemžēl trīs no viņiem gāja bojā. Nu stāstā ir parādījušās jaunas detaļas, jo TV3 raidījumam “Degpunktā” kāds 17 gadus vecā izdzīvojušā puiša radinieks piekrita pastāstīt to, ko jaunietis viņam atklājis par traģisko brīdi.
Gunārs (cietušā puiša radinieks) raidījumā “Degpunktā” stāsta, ka kompānija tobrīd bijusi ceļā no Rubas – kādam pasažierim esot bijusi vajadzība dabūt ārsta zīmi.
Pēc viņa teiktā, jaunietis sēdējis aizmugurē pa vidu, blakus 75 gadus vecajai sievietei un viņas 46 gadus vecajam dēlam. Priekšā – vēl kāds vīrietis ar savu audžudēlu. Kā stāstīts “Degpunktā”, pirms pieturas blakussēdētājs, kurš arī izdzīvoja, esot lūdzis šoferi apstāties. “Kristaps teicis, lai apstājas pieturā. Viņš gribot visus izsēdināt ārā…”
Tomēr 27 gadus vecais šoferis – jaunākais no bojāgājušajiem – neesot piekritis un atbildējis:
Brālis stāsta, ka trieciena brīdī visi pasažieri izkrituši no auto: “Izlidoja tas šoferis pirmais… tad izlidoja brālis, un tad lidoja tā sieviete no mašīnas.”
Pats 17 gadus vecais puisis pēc avārijas centies palīdzēt citiem. Brālis stāsta, ka Viņš bijis vienīgais, kurš pats piecēlies un skrējis visiem palīdzēt… Viņš esot dzirdējis pēdējo elpas vilcienu, un redzējis, ka cilvēks paliek zils. “17 gados kaut ko tādu pieredzēt, tas ir diezgan briesmīgi,” viņš piebilst.
Sievieti mediķiem neizdevās reanimēt. Kā atklāj “Degpunktā”, blakussēdētājs palicis iespiests auto, viņu nācies atbrīvot glābējiem.
Gunārs nezina, kam piederējusi automašīna, taču dzirdējis, ka šoferim esot bijušas atņemtas tiesības par uzturlīdzekļu nemaksāšanu. Kā iepriekš ziņots “Degpunktā”, neviens no pieciem cilvēkiem nebija piesprādzējies. Auto braucis ar aptuveni 100 km/h un Valsts policija turpina izmeklēšanu.
