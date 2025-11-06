FOTO. “Mūsu ir daudz, mēs esam vienoti savā pārliecībā!” Vairāk nekā 10 tūkstoši protestētāju pulcējās Doma laukumā, lai iestātos par Stambulas konvenciju 362
Doma laukumā protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas ceturtdienas vakarā pulcējušies vismaz 10 000 cilvēku, liecina Valsts policijas aplēses.
Aģentūra LETA novēroja, ka cilvēki vēl turpina nākt, turklāt pulcējas ne tikai Doma laukumā, bet arī tuvējās šķērsielās.
Starp sanākušajiem ir gan ģimenes ar maziem bērniem, gan arī gados vecāki cilvēki. Protesta dalībniekiem pievienojās arī Saeimas deputāti, tostarp no “Jaunās vienotības”.
Sanākušie ar plakātiem aicina neizstāties no Stambulas konvencijas. Manāmi arī plakāti, kuros attēlotas trīs zvaigznes, iedvesmojoties no Brīvības pieminekļa.
Sanākušie rokās tur Latvijas un Eiropas Savienības karogus, kā arī izmanto telefonu zibspuldzes un citus apgaismes rīkus. Atsevišķi dalībnieki tērpušies tautas tērpu elementos. Daudzi ir uzvilkuši mugurā sarkanas drēbes, kā to aicināja pasākuma organizatori.
Protesta dalībniekus uzrunā sabiedrībā atpazīstamas personas, tostarp Velta Čebotarenoka un Dainis Īvāns. Viņu uzrunu starpā pūlis izkliedza tādus saukļus kā “Nodevība!”, “Kopējot Krieviju, neaizstāvat Latviju!” un citus, kā arī skandēja dziesmas.
Notiekošo uzrauga liels skaits likumsargu, kuri ir manāmi ne tikai Vecrīgas sirdī, bet arī tās apkārtnē. Dažiem policistiem ir līdzi arī suņi.
Sociālajos tīklos publiskotie video liecina, ka arī citviet Latvijā sanākušie vienojas dziesmās. Atsevišķās Latvijas pilsētās protestos sapulcējusies no dažiem desmitiem līdz dažiem simtiem cilvēku, liecina policijas aplēses.
Protesta akcijas pret Latvijas izstāšanos no konvencijas ceturtdien notiek arī citās Eiropas valstīs un pat ASV.
Lai gan Saeima gala lēmuma pieņemšanu par iespējamo Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas atlikusi, protesta organizatori iepriekš lēsa, ka pasākumā varētu piedalīties vairāk nekā 5000 cilvēku.
Neilgi pirms protesta akcijas sākuma centra “Marta” pārstāve Beata Jonite uzsvēra, ka protesta mērķis ir paust sabiedrības viedokli pret iespējamu izstāšanos no konvencijas un atgādināt par cilvēktiesību nozīmi. Pasākums arī apliecināšot sabiedrības vienotību un saliedētību, jo cilvēki sanāks kopā, lai aizstāvētu savas vērtības.
Centra “Marta” pārstāve norādīja, ka Saeimas lēmuma pārcelšana uz nākamo gadu nenozīmē jautājuma atrisinājumu, bet gan tā atlikšanu. Tas nozīmē, ka diskusijas par cilvēktiesību jautājumiem Latvijā turpināsies vēl vismaz gadu.
Ja nākamās Saeimas deputāti tomēr izlems izstāties no konvencijas, vēl pastāv iespēja izvērtēt jautājumu Satversmes tiesā vai rīkot referendumu, piebilda Jonite. Viņa uzskata, ka izstāšanās no konvencijas būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm un varētu negatīvi ietekmēt Latvijas reputāciju starptautiskā mērogā.
Kā ziņots, šoruden opozīcijas partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV) Saeimā iesniedza likumprojektu par Stambulas konvencijas denonsēšanu, un to atbalstīja ne tikai citas opozīcijas partijas – Nacionālā apvienība (NA), “Apvienotais saraksts” (AS) un “Stabilitātei” -, bet arī valdošajā koalīcijā ietilpstošā Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). Izstāšanos no konvencijas neatbalstīja valdošajā koalīcijā esošā “Jaunā vienotība” (JV) un “Progresīvie”. Ar balsu vairākumu likumu izdevās pieņemt.
Ievērojama sabiedrības daļa izrādīja neapmierinātību par pieņemto lēmumu, un Valsts prezidents likumu par Stambulas konvencijas denonsēšanu atdeva parlamentam otrreizējai caurlūkošanai.
Saeima šonedēļ prezidenta izbrāķēto likumu nodeva skatīšanai Ārlietu komisijā, nosakot par priekšlikumu iesniegšanas termiņu vienu gadu. Tas faktiski nozīmē, ka likums par izstāšanos no konvencijas būs jāpārskata nākamajam Saeimas sasaukumam.
Vairums ekspertu un nevalstisko organizāciju, kas strādā ar vardarbības novēršanas jautājumiem, iebilst pret ieceri izstāties no konvencijas, paužot bažas, ka tas mazinās cietušo aizstāvēšanu pret vardarbību un negatīvi ietekmēs Latvijas starptautisko tēlu Rietumu sabiedroto acīs.
Aizvadītajā trešdienā protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas pie Saeimas pulcēja ap 5000 cilvēku, kļūstot par vienu no daudzskaitlīgākajiem pēdējos gados. Savukārt iniciatīvu portālā “ManaBalss.lv” par aicinājumu Valsts prezidentam likumu atdot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai parakstījās vairāk nekā 67 000 cilvēku.
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.
Protestē arī Cēsīs
Ceturtdienas vakarā protestā pret izstāšanos no Stambulas konvencijas Cēsīs vienojās vairāki simti cilvēku, aģentūrai LETA pavēstīja aculiecinieks.
Pasākumā bijušas gan uzrunas, gan kopīgas dziesmas. Sanākušie bija parūpējušies arī par plakātiem, piemēram “Konvencija sargā, populisms posta!”
Protests aizritējis bez starpgadījumiem. To uzraudzījusi gan Valsts policija (VP) un Pašvaldības policija, gan pasākuma rīkotāju nozīmētie atbildīgie.
Doma laukumā aizturētas divas personas
Iepriekš ziņu aģentūra LETA informēja, ka Doma laukumā, aizturēts kāds vīrietis, aizturēšanu apstiprināja arī Valsts policija (VP), un sīkāku informāciju solīja sniegt vēlāk.
Šobrīd ir informācija par vēl vienu personu, kuru nācies aizturēt.
Protesti pret izstāšanos no Stambulas konvencijas citviet Latvijā noslēgušies bez starpgadījumiem. Saskaņā ar VP datiem Cēsīs bija sapulcējušies ap 270 dalībnieku, Liepājā ap 600, bet Daugavpilī aptuveni 50.
Protests Doma laukumā Rīgā tuvojas noslēgumam. Lai gan līdz šim brīdim ir aizturētas divas personas, kopumā policijas vērtējumā protests noris bez būtiskiem starpgadījumiem. Viena persona ir aizturēta par sabiedriskās kārtības traucēšanu un nepakļaušanos policijas likumīgajām prasībām, bet otra – par fizisku vardarbību pret pasākuma apmeklētāju.
Aģentūra LETA novēroja, ka vienam protesta dalībniekam bija nepieciešama arī mediķu palīdzība.
“Ir jāiestājas par Māti Latviju!”
Ir jāiestājas par Māti Latviju un demokrātisku Latviju, notiekošajā protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas sacīja sabiedriskā aktīviste un kādreizējās Latvijas Augstākās padomes deputāte Velta Čebotarenoka.
Viņa atzīmēja, ka Doma laukums kārtējo reizi ir kļuvis par liecinieku tautas gara spēkam. “Mūsu ir daudz, mēs esam vienoti savā pārliecībā, tāpat kā dziesmotās revolūcijas laikā,” pauda Čebotarenoka, salīdzinot notiekošo arī ar citiem notikumiem un ar barikāžu laiku, “sargājot tikko atgūto Latvijas trauslo brīvību”.
“Kas bija mūsu uzvaras pamats un būtība? Tas, ka mēs visi, kā toreizējie neatkarības atjaunotāji, tā tauta bijām vienoti, katrs bijām cieti un nelokāmi savā pārliecībā,” pārliecināta Čebotarenoka.
Viņa atgādināja, ka Latvija beigās uzvarēja, “ieguvām neatkarību un atgriezāmies Eiropā, bet tas izrādījās tālā, atbildīgā, grūtā ceļa sākums”. “Bet šodien mums atkal jāiestājas par Māti Latviju, par demokrātisku Latviju,” aicināja Atmodas aktīviste.
Viņa mudināja neļaut hibrīdkaram un naidam ienākt ne tikai valstī, “bet arī mūsu mājās un prātos”. “Mēs esam Eiropā un te mēs paliksim,” viņa teica.
Sanākušie cilvēki sāk izklīst
Noslēdzoties protesta akcijai pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, Doma laukumā sanākušie cilvēki ap plkst. 21 sāk pamazām izklīst
Protestā izteicās arī Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns
Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns uzskata, ka 56 deputāti, kas balsoja par izstāšanos no konvencijas, ir lauzuši savu zvērestu “godprātīgi pēc labākās sirdsapziņas pildīt pienākumus”. Šie deputāti, pēc viņa sacītā, nav aizstāvējuši Latvijas neatkarību un demokrātiju, jo “tā ir tieši atkarīga no mūsu saistībām, dalības starptautiskajās aliansēs”.
Viņš atgādināja, ka tikai pēc atraisīšanās no Maskavas saukļiem Latvijai pēc 1990. gada 4. maija pavērās iespējas integrēties pasaules struktūrās, kas bija Latvijas neatkarības un drošības garantija, un tā tas esot arī šodien.
“Vairs nešķiet tik neticami, ka pēc šī Saeimas bezdievīgā, nepieņemamā lēmuma [par izstāšanos no konvencijas] var sekot lēmums par ārvalstu aģentiem, vārda brīvības un cilvēktiesību ierobežojumiem, jo neviens no deputātiem nav nožēlojis izdarīto, atvainojies par to. Tieši otrādi – viņi vaino mūs,” teica Īvāns.
Viņš pauda cerību, ka “straujā pilsoņu saliedēšanās” nozīmēs, ka Latvija “nespers soli Krievijas sapņu virzienā”, un atgādināja, ka, atbilstoši Satversmei, valsts suverēnā vara ir Latvijas tautai.
Protestētājus uzrunāja arī teologs Indulis Paičs, kurš aicināja Latvijas iedzīvotājus būt “ik dienu nomodā” par valstiski svarīgām lietām. Teologa atgādināja, ka Latvijai vairākkārt “izdevies nosargāt to, kas svarīgs”, uzsverot, ka “nedz saulei, nedz Latvijai, nedz vienojošiem jēdzieniem un tēmām nevar ļaut nonākt populistu mutēs”.
“Citā stāstā pieminēta liela līdaka jeb līdaks, lai mēs būtu precīzāki ar tām dzimtēm un dzimumiem,” piebilda teologs, atsaucoties uz opozīcijā esošā “Apvienotā saraksta” deputāta Ingmāra Līdakas izteikumiem medijos.