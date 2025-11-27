FOTO. Ideja brīvdienām! 5 ieteikumi, ko darīt un apskatīt Līgatnē 0
Elza Breidaka

Foto: Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma pārvalde
Elza Breidaka
9:21, 27. novembris 2025
Stāsti Ceļojumi

Jau šo svētdien, 30.novembrī, iedegsim pirmo adventes sveci un sāksim gaidīt Ziemassvētkus. Tas ir brīdis, kad gribas ieklausīties sevī, palēnināt savus ikdienas soļus un atrast vietu, kur ziemas miers saplūst ar siltu gaismu un svētku noskaņu. Tieši tāda ir Līgatne!

Lasīt citas ziņas

Mazpilsēta, kas ziemā kļūst par pasaku, ar klusām ieliņām, siltām gaismiņām, staltiem skujkokiem un cilvēku sirsnību, kas spēj sasildīt pat visaukstākajā ziemas dienā.

Šeit, Gaujas Nacionālā parka sirdī, daba, kultūra un vietējie stāsti savijas ļoti īpašā piedzīvojumā. Ikviens, kas šeit pabijis, sajūt maģisku pieskārienu no dabas varenības, kultūras bagātības, autentiskuma un mierpilna laika ritējuma.

Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Līgatnē!

