Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Dažkārt noteiktas krāsas spēcīgi ietekmē mūsu enerģiju un garastāvokli. Tās var radīt spriedzi, nomākt vai pat traucēt ikdienas ritmu. Šeit ir zodiaka zīmes un krāsas, no kurām būtu ieteicams izvairīties, lai saglabātu iekšējo līdzsvaru un labsajūtu.
Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!
Auns – melna
Melns nomāc Auna dzīvesprieku un enerģiju, kas parasti ir spilgta un dinamiska. Šī krāsa var pastiprināt nemieru un impulsivitāti, liekot rīkoties pārsteidzīgi. Auns var justies emocionāli izsmelts, ja melnu krāsu lieto pārāk daudz. Tāpat melns var kavēt viņa dabisko optimismu un entuziasmu. Izvairīšanās no šīs krāsas palīdz saglabāt dzirksti un pārliecību. Pat neliela melna elementa klātbūtne var likt Aunam justies grūtāk un mazāk brīvam.