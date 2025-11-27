“Ir vēl viens liels spēlētājs, kurš var “uzspļaut” Zelenskim!” Rajevs skaidro, kas notiks, ja Ukrainas armija atteiksies pārstāt karu 0
Pēc intensīvām sarunām Ženēvā ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Ukraina ir veikusi būtiskus piekāpšanās soļus attiecībā uz ASV izstrādāto miera plānu kara izbeigšanai ar Krieviju. “Mēs esam panākuši milzīgu progresu,” sacīja Rubio. Taču, kā vēsta CNN, joprojām pastāv nopietnas šaubas par to, vai Krievija piekritīs šim risinājumam. Pēc CNN teiktā arī ASV prezidents Donalds Tramps, kurš iepriekš kritizēja Ukrainu par nepietiekamu pateicību, tagad esot ļoti apmierināts ar sasniegto progresu.”
Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis savā TV24 raidījumā atklāj, ka visā šajā miera plāna pasākumā ir vēl viens svarīgs spēlētājs – Ukrainas armija.
Rajevs izskaidro, kas Ukrainā notiktu, ja miera plāns tiktu parakstīts, bet armija atteiktos pārstāt karu.
Jau ziņots, ka publiskajā versijā redzamās miera plāna detaļas liecina, ka Ukraina tiek aicināta nodot teritorijas Donbasā, kuras Krievija vēl nav okupējusi. Šāda ideja Kijivai ir nepieņemama.
“ASV priekšlikumos, ar kuriem iepazinies CNN, paredzēts, ka šis reģions kļūs par Krievijas demilitarizētu zonu, kurā Kremļa spēki neieies. Taču dot pavēli Ukrainas karavīriem nodot zemi, par kuru viņi cīnījās un krita, būtu ārkārtīgi grūti,” raksta CNN.
Vēl viena problemātiska sadaļa ir plānotais Ukrainas bruņoto spēku ierobežojums. Lai gan piedāvājumā maksimālais skaits ir noteikts 600 000 karavīru, Eiropas amatpersonas pauž bažas, ka šāds apjoms varētu padarīt valsti ievainojumu, iespējamiem nākotnes uzbrukumiem.
Tomēr, kā svētdienas vakarā pavēstīja Baltā nama pārstāvji, pēc vairākiem precizējumiem Ukraina esot atzinusi, ka pēdējais piedāvājums atspoguļo valsts drošības intereses.
Neskatoties uz iespējamo vienošanos ar Ukrainu, eksperti norāda, ka tas vēl negarantē panākumus, jo Krievija līdz šim nav izrādījusi vēlmi atteikties no saviem mērķiem.
“Ženēvā Rubio vairākkārt izvairījās no jautājumiem par to, vai ASV sagaida būtiskus piekāpšanās solījumus arī no Krievijas. Ja Baltais nams patiešām vēlas panākt to, ko tagad dēvē par stabilu un visaptverošu mieru, iespējams, labākais solis būtu pārliecināt Kremli piekāpties,” atzīmē CNN.
Sarunu rezultātā Rubio norādījis, ka vēl jāizskata jautājumi par NATO lomu, taču neatrisināto problēmu loks ir būtiski sašaurināts. Viņš cer, ka vienošanās varētu tikt panākta līdz ceturtdienai, lai gan tas varētu aizņemt arī ilgāku laiku.
Tikmēr tiek ziņots, ka tiek apspriesta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīte ASV, iespējams, jau šonedēļ, lai turpinātu diskusijas par miera plānu.