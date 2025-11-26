“Ļaunprātīga nobadināšana nav bijusi, bet…” Labklājības ministrs komentē situāciju pēc skandāla par novājinātu bērnu aprūpes namā 0

Vasaras izskaņā sabiedrību pāršalca baisas ziņas – valsts aprūpes centrā līdz 28,5 kilogramu svaram tika nobadināts 18 gadus vecs zēns ar smagiem attīstības traucējumiem. Kā toreiz izteicās bērna ģimenes ārste – viņš bija nobadināts nevis tāpēc, ka pansionātā trūka pārtikas, bet tāpēc, ka viņa barošana prasa laiku.

Tagad lieta aktīva ir prokuratūrā, bet dažādu iestāžu atzinumos secināts, ka nobadināšana nav bijusi ļaunprātīga, TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS).

Kad Uzulnieks uzzināja par novārdzināto bērnu, viņš aprūpes centram nekavējoties lika veikt iekšējo izmeklēšanu. Divu nedēļu laikā aprūpes centrs iesniedza savu skaidrojumu, un ministrs ar to nebija apmierināts. Tad izmeklēšanā iesaistījās arī ministrijas darbinieki. Viņa izmeklēja, vai aprūpes centros sistēmātiski ir korekta aprūpe. Tāpat tika piesaistīta Veselības inspekcija, lai izvērtētu ģimenes ārsta atbildību, kā arī ārējo ekspertu — lielu organizāciju —, kas vērtēja situāciju no malas, atklāj ministrs.

Pēc šī vērtējuma no visām pusēm ir atzinums: “Ļaunprātīga nobadināšana nav bijusi, bet ir sistemātiskas kļūdas, kuras noteikti vajadzētu uzlabot. Piemēram, informācijas nodošana vienai aprūpētājai otrai, vairāk sekot līdzi svara zuduma iemesliem — šim bērnam bija arī citas veselības problēmas.”

Pēc notikušā tika atstādināta aprūpes centra vadītāja. Liela atbildība tiek likta arī uz ģimenes ārstu. Pēc Uzulnieka teiktā, ārsts pārāk reti apmeklēja savu pacientu. Šobrīd ir svarīgi, lai tādi gadījumi vairs neatkārtotos.

Lieta tiek izmeklēta arī prokuratūrā, bet pagaidām indikāciju par tīšiem pārkāpumiem nav.

Plašāk par notikušo rakstījām šeit.

