Ilustratīvs attēls. Foto: SCANPIX/REUTERS/LETA

Divu dienu laikā lidojumā salūzušas piecas Krievijas aviokompāniju lidmašīnas Ieteikt







Divu dienu laikā lidojumā salūzušas piecas Krievijas aviokompāniju lidmašīnas, vēsta “The Moscow Times”.

Krievijas aviokompāniju lidmašīnas, kuras sankciju dēļ, kas tika noteiktas saistībā ar iebrukumu Ukrainā, palikušas bez tehniskās apkopes, turpina bojāties.

Sestdien, 2. decembrī, avārijas nosēšanos Šeremetjevas lidostā pieprasīja Aeroflot Airbus A321, kas ar 162 pasažieriem uz klāja lidoja no Sanktpēterburgas uz Maskavu. Avārijas nosēšanās pieprasījuma iemesls bija kreisā dzinēja apstāšanās. avukārt Superjet 100 lidmašīna, kas bija ceļā uz Ufu, bija spiesta veikt avārijas nosēšanos Tjumeņā.

Dienu iepriekš, 1. decembrī, sabojājās uzreiz trīs gaisa kuģi. Aeroflot Airbus A321, kas lidoja no Kaļiņingradas uz Maskavu, bija spiests nolaisties Sanktpēterburgā, jo radās problēmas gaisa kondicionēšanas sistēmā pilotu kabīnē.

Tās pašas dienas rītā sabojājās vēl viena Aeroflot lidmašīna Boeing 737, kas ar 408 pasažieriem uz klāja lidoja no Maskavas, bet bija spiesta nolaisties Južno-Sahalinskā. Šāds lēmums tika pieņemts, jo tika konstatēts spiediena kritums vienā no sešiem riteņiem, kas atrodas uz šasijas balsta, paziņoja aviokompānija. Tehniskas ķibeles Novosibirskā piemeklēja arī lidmašīnu IrAero ar 78 pasažieriem uz klāja pēc izlidošanas no Tolmačevas lidostas.

Eksperti norāda, ka kritisko situāciju Krievijas civilās aviācijas nozarē ir izraisījušas Rietumu sankcijas. Krievijas aviosabiedrības ir zaudējušas piekļuvi Rietumu iekārtām un pakalpojumiem. Tā rezultātā kopš kara sākuma Ukrainā ir krasi pieaudzis ar pasažieru gaisa pārvadājumiem saistīto incidentu skaits.

Tā kā nav iespējams iegādāties nepieciešamās rezerves daļas, Krievijas aviokompāniju ārvalstu lidmašīnu parks pakāpeniski nolietojas. Sankciju ierobežojumi ir piespieduši krievus iesaistīties “kanibālismā” – izjaukt dažas lidmašīnas, lai iegūtu rezerves daļas un varētu remontēt citas. Jau gandrīz divus gadus Rietumos ražotām lidmašīnām nav veikta ražotāja apstiprināta tehniskā apkope.

Visbiežāk Krievijas aviokompāniju gaisa kuģiem konstatēta dzinēja apstāšanās.