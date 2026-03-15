2,01 promile… Izrādās, ka Normunds Rutulis, visticamāk, aizturēts izraisītas avārijas dēļ
Valsts policija par braukšanu stiprā reibumā sestdien, 14. martā, iespējams, aizturējusi dziedātāju Normundu Rutuli, liecina sociālajos medijos publiskotā informācija.
Valsts policijā aģentūra LETA noskaidroja, ka sestdien, 14. martā, ap pulksten 23.30 Rīgā, Lāčplēša ielā notika automašīnu “Merceds-Benz” un “Cupra” sadursme.
Negadījumā neviena persona necieta.
Likumsargi konstatēja, ka viens no automašīnas vadītājiem bija braucis 2,01 promiles stiprā alkohola reibumā.
Par ceļu satiksmes negadījumu Valsts policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu, bet par braukšanu reibumā ir sākts kriminālprocess.
Valsts policija detaļas par negadījumā iesaistītajām personām neatklāj.
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.