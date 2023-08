Foto: AP/SCANPIX Krievijas diktators Vladimirs Putins.

Mafija mirst par Putinu. Krievijas noziedzīgās noziedzīgās pasaules ģeogrāfija frontes līnijā







Karā pret Ukrainu Krievijas diktators Vladimirs Putins iesaistījis pat mafiju. Kara laikā nogalināti vismaz desmit ietekmīgu noziedzīgu grupējumu, kas darbojas visā Krievijā, locekļi. Kara darbības zonā ir nonākuši lielu, savos reģionos jau sen nostiprinājušos organizētās noziedzības grupējumu pārstāvji.

“Autoritātes”, “zagļi”, “sargsuņi”

Pazīstamākais organizētās noziedzības grupējums, kura dalībnieks gāja bojā netālu no Bahmutas, ir “Capkova” banda Krasnodaras apgabalā (saistīta ar Ģenerālprokuratūru). Tās pārstāvis Staņislavs Lobjanovs ir apglabāts sava dzimtā Kuščevskas ciema kapsētā, kuru banda vairākus gadus turēja bailēs. Lobjanovs bija viens no jaunākajiem bandas dalībniekiem.

Krievijas noziedzīgās pasaules līderi bijušu arī grupējuma “Vagner” rindās. Bojā gājuši vairāki bandas, kas veica lielceļa laupīšanas, līderi.

2000. gados šī banda bija “slavena” ar to, ka tās locekļi, pārģērbušies policijas uniformās, apturēja kravas automašīnu vadītājus uz M-7 šosejas un aplaupīja tos. Informāciju viņiem nodrošināja avots ceļu policijā. Banda arī izgudroja savu metodi, kā atbrīvoties no nogalinātā upura līķa: viņi iemeta ķermeni mucā un piepildīja to ar cementu.

Bez vairākiem šoferiem bija arī citi upuri.

Prigožina sastāvā bija vēl vairāku grupējumi pārstāvji, kas gāja bojā Ukrainā.



Likumīgie zagļi “aizdzīti” uz karu Ukrainā

“Kad “Vagner” sāka ieslodzīto vervēšanu, liela nozīme bija zagļu pasaules attieksmei. Bija vairāki “zagļu skrējieni” (zagļu likumā vēršanās pie visiem ieslodzītajiem),” skaidro fonda “Sēdošā Krievzeme” vadītāja Olga Romanova.

Attieksme pret vervēšanu vāgneriešiem mainījās pēc autoritatīvākā zagļa Šakro Molodoja (Zaharijs Kalašovs) uzrunas. Viņš mudināja pievienoties Jevgeņija Prigožina kaujinieku rindām. Šis aicinājums tika pārraidīts cietumu televīzijā Kostromas, Vladimiras, Magadanas un Novosibirskas apgabalos uzreiz pēc Putina Jaungada uzrunas.

“Putina laikā ir absolūti mainījušās zagļu tradīcijas, un, pateicoties viņam – viņa 20 gadu laikā zonas ir pārstājušas dalīties “sarkanajās” [ko vada drošības struktūras] un “melnajās” [ko vada zagļi]. Zagļu pasaule saplūda ar priekšniecības pasauli. Šakro Molodojs ir saistīts ar Izmeklēšanas komitejas vadītāju Bastrikinu – viņi ir viena banda,” saka Romanova. Par aicinājumu doties karā visa viņa svīta tika atbrīvota no cietuma, norāda cilvēktiesību aktīviste.

Ir arī daudzas “autoritātes”, kas it kā devās cīnīties uz Ukrainu, bet līdz turienei nemaz nav tikušas. Tie ir cilvēki ar naudu. Nekas viņiem netraucēja par naudu vienoties ar zonas vadītāju un Prigožinu, lai tiktu pierakstīti kā “vervētie”, un pēc tam izsēdināti Čečenijas kalnos.