Ilustratīvs foto. Foto: Andris Ozoliņš

3 biežāk uzdotie jautājumi par daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu Ieteikt







Brīdī, kad esi iegādājies dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, neatkarīgi no izvēlētās profesijas un pamatdarba nākas atklāt pavisam jaunu un bieži vien nezināmu pasauli – mājas pārvaldīšana. Kā neapjukt informācijas apjomā un kas iedzīvotājiem jāzina par mājas pārvaldīšanu, lai dzīvotu sakārtotā un galvenais drošā vidē?

Reklāma Reklāma

Šajā rakstā esam apkopojuši trīs neskaidrības, ar kurām visbiežāk sastopas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji saistībā ar mājas pārvaldīšanu un drošību.

1. Kārtējais un ārpuskārtas remonts – kā zināt, kādi darbi mājā veicami?

Ja noticis ārkārtas bojājums un applūduši kaimiņi, jāreaģē ātri un veicamie remontdarbi ir acīmredzami, taču ikdienišķākā situācijā par mājas tehnisko stāvokli nepieciešams rūpēties savlaicīgi.

Visobjektīvākais veids, kā konstatēt nepilnības vai potenciālos draudus, lai sastādītu veicamo darbu plānu ir mājas vizuālā apsekošana, ko saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 907 par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu, veic vienu reizi gadā (atsevišķiem elementiem kā jumtam un inženiertīkliem koplietošanas telpās – divas reizes gadā) kā arī pēc dabas stihiju iestāšanās, lai konstatētu nodarītos bojājumus.

2. Mājas tehniskais stāvoklis un atjaunošana – ar ko sākt, ja dzīvokļu īpašnieki domā par mājas atjaunošanu?

Mājas atjaunošanas liktenis, protams, ir atkarīgs no dzīvokļu īpašnieku kopīgi pieņemtajiem lēmumiem, taču lai šos lēmumus pieņemtu pamatoti un pārdomāti, pirmais solis, kas būtu jāveic, lai izprastu veicamo darbu un arī finansiālo ieguldījumu apmēru būtu mājas tehniskā stāvokļa noteikšana – tehniskā apsekošana, ko veic sertificēts būvspeciālists. Pēc šāda atzinuma saņemšanas būs daudz vieglāk gan pieņemt lēmumus, gan saprast primārās vajadzības, lai virzītos tālāk uz mājas atjaunošanu.

Pēc lēmuma pieņemšanas par labu mājas atjaunošanai, lietderīgi iepazīties ar pieejamo pašvaldību un valsts atbalsta programmām, kā arī piesaistīt profesionāļu komandu, kas nepieciešamos darbus veiks kvalitatīvi.

3. Apdrošināšana – vai iespējams apdrošināt mājas kopīpašuma daļu? Kam tas būtu jādara?

Ikdienas dzīvē nereti piemirstam, ka īpašums nebeidzas ar kājslauķi pie durvīm – iegādājoties dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, jūs iegādājaties arī mājas koplietošanas daļu, kuras uzturēšana ir iedzīvotāju kopīgā atbildība, tātad arī riski par neparedzētiem bojājumiem un to novēršanas izmaksām gulst uz dzīvokļu īpašnieku pleciem. Katra dzīvokļa apdrošināšana, protams, ir īpašnieka izvēle un atbildība, taču iespējams apdrošināt arī kopīpašumu, kas ļaus riskus par neparedzētiem izdevumiem ievērojami samazināt. Gadījumos, kad nelaimes gadījuma sekas skar koplietošanas telpas, veicamie remontdarbi jāapmaksā no mājas uzkrājuma, vai ja tāda nav – izmaksas jāsedz iedzīvotājiem, kas var būt liels finansiāls slogs – kāpēc gan no tā neizvairīties ar izdevīgu apdrošināšanas risinājumu.

Reklāma Reklāma

Kopumā panākumu atslēga uz labi pārvaldītu māju ir zinoši iedzīvotāji un efektīva sadarbība starp iedzīvotājiem un pārvaldnieku! Tāpēc portāls LA.LV sadarbībā ar pieredzes apmaiņas platformu Būves nākotnei veido rubriku #drošasmājas, lai informētu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus par jautājumiem, kas skar ēku tehnisko stāvokli un dzīves kvalitāti.

Aicinām lasītājus iesūtīt sev interesējošos jautājumus un neskaidrības saistībā ar pārvaldīšanu portāla redakcijai uz e-pastu [email protected]. Eksperti sniegs atbildes 26. septembrī, plkst. 18:30 informatīvā bezmaksas vebinārā “Daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšana – kas jāzina iedzīvotājiem?”