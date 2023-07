Trīs reizes lētāk iepirkta gāze – vai siltumenerģijas tarifam arī nebija jāsamazinās? “Nē, jo tarifu veido daudzas komponentes!” Ieteikt







Trīs reizes lētāk iepirkta gāze, turklāt ar pēcapmaksu, bet atbildīgie saka, ka svarīgi būšot tikai noturēt esošo tarifu. Jautājums ir atklāts – ja trīs reizes lētāk iepirkts, vai nebija jābūt varbūt tarifu maiņai un tiem nebija jāsamazinās?

“Tarifs ir samazinājies jau divas reizes. Skaidrs, ka gāze nav vienīgais faktors, kas ietekmē šo tarifu, – tur ir tarifu pārvades, cilvēkresursu izmaksas. Ir daudzas, daudzas, daudzas komponentes, kas tur tiek iestrādātas.” Šādu komentāru TV24 raidījumam “Ziņu top” sniedza Jānis Lange, Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas domes Centrālās administrācijas vadītājs.

Viņš atzīst, ka ir spiediens uz tarifu samazināšanu, tas nāk no akcionāriem, nāk no Rīgas domas, nāk no Ekonomikas ministrijas. “Protams, ka mēs sagaidām to, ka šis tarifs varētu, iespējams, vēl vairāk mazināties, ņemot vērā cenas, kas ir tirgū.”

Arī šķeldai cena ir par pusi mazāka nekā pirms gada. Gāzes cena ir samazinājusies. Jācer, ka tas siltuma apjoms, ko “Rīgas siltums” iepērk no Latvenergo, būs par stipri zemāku cenu, jo 70% no visas siltumapgādes Rīgā nāk no tieši no Latvenergo – “Rīgas siltums” faktiski nopērk šo siltumu,” skaidro Lange.

Lange ir pārliecināts, ka tarifi nākamajai apkures sezonai būs stipri labāki nekā iepriekšējā sezonā. Bet precīzāk par tarifiem varēs pateikt tikai tuvāk septembrim, oktobrim.

Vai iedzīvotāji sajutīs, ka tarifs ir divreiz mazāks? Noteikti tiešā veidā – nē. Tādēļ ka pagājušajā ziemas sezonā bija valsts atbalsts no zināmas summas, tāpēc šī starpība nebūs tik liela, ka iedzīvotājiem būs divreiz mazāka cena. Par 10%, par 20%, vai 30% mazāka, bet ne par pusi, laikus jau brīdina Rīgas pilsētas izpilddirektors.

Ja pagājušajā gadā valsts atbalsts bija, ja pareizi atceros, no 120 eiro par megavatstundu un pārējo kompensē valsts, tad šobrīd šis tarifs jau 90 eiro pat megavatstundu. Sagaidāms, ka tarifs noteikti nepaaugstināsies, viņš varētu būt mazliet zemāks.