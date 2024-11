Publicitātes foto.

5 padomi “draudzībai” ar mākslīgo intelektu: kā dot labākas norādes, lai sasniegtu mērķi? Ieteikt







Mākslīgais intelekts (MI) kļūst par neaizvietojamu palīgu dažādās nozarēs, taču tā efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, cik precīzi lietotājs spēj formulēt veicamo uzdevumu. Lai maksimāli izmantotu MI iespējas, būtiski ir skaidri norādīt, ko vēlaties sasniegt. Prompt jeb uzvedne ir teksts jeb komanda, ko lietotājs uzdod mākslīgā intelekta sistēmai. Uzvedņu inženierija (prompt engineering) ir instrukciju strukturēšana, lai tā sniegtu pilnvērtīgāku, specifiskāku un kvalitatīvāku atbildes rezultātu.

Reklāma Reklāma

Samsung “Solve for Tomorrow” eksperti iesaka – lai efektīvāk un pilnvērtīgāk lietotu mākslīgā intelekta sistēmas, būtiski saprast dažus galvenos principus efektīvu uzvedņu izveidē.

Lūk, 5 padomi “draudzībai” ar mākslīgo intelektu, lai panāktu vēlamo mērķi:

1. Uzvednēm jābūt specifiskām, skaidrām un īsām. Dod savu uzdevumu MI nepārprotami un tieši – nav nepieciešams izplūst garos skaidrojumos, formulējumos, jājautā īsi un konkrēti, lai MI saprastu uzdevumu, ko vēlies atrisināt.

2. Definē kontekstu un sniedz piemērus. Lai mākslīgais intelekts (MI) varētu veiksmīgi izpildīt kādu uzdevumu, tam jābūt skaidram uzdevuma kontekstam, lomai un niansēm. Piešķirot MI konkrētu “personību” vai lomu, modelis spēj sniegt specifiskākas un detalizētākas atbildes. Ja uzdevums ir rakstīt rakstu, MI var “uzdoties” par rakstnieku vai žurnālistu.

Tas palīdz MI piemeklēt “labās” prakses piemērus no zināšanu datubāzes, kā arī saprast, ka jāievēro noteikts strukturējums un lasītājam saistošs valodas stils, proti, jāizmanto iedarbīgas frāzes un precīza informācija. Ja uzdevums ir koda rakstīšana vai algoritma izveide, MI jābūt informētam, ka tam jāstrādā programmētāja lomā, šajā gadījumā MI modelis piešķirs papildus uzmanību tehniskajai precizitātei un koda lasāmībai.

3. Norādi konkrētu mērķi, kas apraksta, ko mēģini panākt. Sniedzot papildu informāciju par to, kādēļ šis uzdevums tiek veikts, sistēma var piemeklēt konkrētāku informāciju no zināšanu datubāzes vai pilnveidot rezultātu ar specifiskāku vai labāku formulējumu.

4. Ja uzdod MI instrukciju, skaidri nodali soļus vai sadaļas. Lai atvieglotu MI spējas saprast domu gaitu, vēlamo rezultātu vai risinājumu, nepieciešams uzdevumu uzrakstīt soli pa solim. Mākslīgais intelekts neredz atstarpes un rindkopas tā, kā cilvēks, tāpēc, lai nošķirtu idejas, dažādus uzdevumus, sadaļas vai soļus, jāizmanto tā sauktie delimiteri (delimiters). Delimiteri ir vairāki viens otram sekojoši simboli, kas nav tipiski tekstos, piemēram, ######## vai ££££££££££.

Reklāma Reklāma

5. Pārliecini MI, ka tas jau ir eksperts. Ja vēlies ģenerēt kodu, atgādini MI, ka tam jau ir piecpadsmit gadu pieredze programmēšanā, turklāt valodā, kurā vēlies saņemt savu rezultātu. Ja vēlies pārbaudīt pareizrakstību, uzraksti, ka MI ir pieredze grāmatu rediģēšanā. Tas ļaus mākslīgā intelekta modelim piemeklēt piemērus, atbildi no specifiskiem risinājumiem, resursiem, ja tādi ir izmantoti tā trenēšanai.

“Mākslīgais intelekts ir datorsistēma, kas imitē cilvēka uzvedību. Tas pēdējā laikā ir kļuvis par spēcīgu dzinējspēku, kas būtiski paplašina iespējas darboties ātrāk un efektīvāk, jo ar to var paveikt ļoti daudz praktiski noderīgu lietu. Proti, vieglāk var risināt dažādus izaicinājumus, lai palīdzētu uzņēmumiem attīstīties, piesaistīt jaunus biznesus, veicināt prototipu attīstību. Mākslīgais intelekts ne tikai sekmē jaunu ideju rašanos, bet arī paplašina mūsu redzesloku un attīsta domāšanas virzienus,” uzsver mākslīgā intelekta risinājumu eksperts un “Helve” inovāciju projektu vadītājs Olavs Rāciņš.

Rakstot uzvednes, jāizvairās no pārlieku paļaušanās uz MI – pagaidām tas palīdz cilvēka spējām, nevis aizstāj cilvēka intelektu pilnībā. Tāpat nevajadzētu lūgt risinājumus uzdevumos, ar ko modelis nav apmācīts, vai bezgalīgi uzlabot uzvednes – ja pēc četriem vai pieciem labojumiem joprojām neesi saņēmis gaidīto atbildi, labāk sākt ar jaunu pieeju.

Uzziņai

Konkursu “Solve for Tomorrow” sociālās iniciatīvas ietvaros rīko “Samsung Electronic Baltics”. Samsung “Solve for Tomorrow” ir globāla iniciatīva, kas tiek īstenota vairāk nekā 30 valstīs visā pasaulē un veicina skolēnu pašizglītošanos STEM nozarēs (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), kā arī motivē bērnus un jauniešus risināt sev un apkārtējai sabiedrībai aktuālus jautājumus. Iniciatīvas partneri Latvijā ir Latvijas Drošāka interneta centrs, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, Rīgas Biznesa skola, AI Studio, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Valsts izglītības un satura centrs, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, portāls “Labs Of Latvia” un Eiropas Parlamenta birojs Latvijā.