9 lietas mājoklim, kuras labāk pirkt jaunas: eksperti skaidro, kāpēc lietotas nav tā vērtas
Mūsdienās lietotu preču tirgus plaukst, cilvēki arvien biežāk izvēlas dot lietām otro iespēju. Tas ir gan ekonomiski, gan videi draudzīgi, un bieži vien ļauj atrast unikālus, oriģinālus priekšmetus, kādus veikalos vairs neatrast. Turklāt tādā veidā iespējams iekārtot mājokli ar personību un stilu, netērējot milzīgas summas.
Tomēr, kā brīdina interjera un sadzīves drošības eksperti, ne visas preces var iegādāties lietotas. Ir virkne lietu, kuras lietotas var radīt vairāk problēmu nekā ieguvumu. Lūk, deviņas lietas, kuras iegādāties lietotas nav ieteicams!
Matrači
“Matracis ir vieno no lietām, ko es nekad neieteiktu pirkt lietotu,” norāda eksperte. Lietots matracis var slēpt sevī putekļu ērcītes, blusas, baktērijas un citus alergēnus, kurus ne ar kādu tīrīšanu nevar pilnībā iznīdēt. Turklāt matracis ar laiku zaudē savu formu un atbalsta funkcijas. Tas nozīmē, ka jūsu gulēšana var būt neērta un var pat ciest veselība. Galu galā lēta pirkuma vietā sanāk pamatīgi pārtērēties, jo matracis tad, ja pirksiet to lietotu, būs jāmaina daudz ātrāk, nekā cerēts.