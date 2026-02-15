Stāsti par neauglību, priekšlaicīgu menopauzi un cerību zaudēšanu ir ļoti sāpīgi, ļoti personiski un pilni neatbildētu jautājumu. Daudzām sievietēm ceļš uz mātes lomu nav tikai sapņa piepildījums, bet arī ļoti garš, emocionāli smags un reizēm vilšanās pilns process, kurā nākas paļauties uz medicīnas speciālistu padomiem un lēmumiem.
Kāda mūsu portāla lasītāja nolēma dalīties savā pieredzē, kas raisījusi viņā nopietnas bažas un jautājumus par hormonālās kontracepcijas ietekmi uz sievietes veselību un auglību. Viņas stāsts ir par uzticēšanos ārstam, cerībām uz otru bērniņu un šoku, uzzinot diagnozi – priekšlaicīga menopauze 38 gadu vecumā.
Lūk, mūsu lasītājas pieredze!
“Jau labu laiku domāju – rakstīt vai paklusēt. Bet ir pienākusi diena, kad man tēma ir sasāpējusi. Man ir 39 gadi, viens bērns un ginekoloģes nolaidības dēļ veselība nekāda, un cerība uz otru vai vairāk bērnu vairs nav. Pie savas dakteres eju jau 18 gadus. Regulāri pārbaudījos, viss bija kārtībā. Tā kā man bija neregulāras un nepatstāvīgas attiecības, tad izsargājos un bērnu tēma neinteresēja līdz 30 gadu vecumam. Mācības, darbs, ārzemes. Kopš 30 gadu vecuma esmu atpakaļ Latvijā, māja, stabils darbs, laulība. Un tad sākās doma par bērniņu. Uzticējos savai dakterei, jo tomēr mediķis, un pārbaudot veselību – viss kārtībā, varu gatavoties kļūt par māti, par vecāku. Bet lielais notikums tā arī nenāca, gadi ripoja, daktere tik teica, ka viss kārtībā.
Vienā brīdī viņa izrakstīja hormonālo kontracepciju, lai it kā pieņemtos svarā un nostabilizētu organismu. Nu labi, gadu lietoju, mazais pieteicās. Pēc grūtniecības, pēc gada daktere atkal izraksta hormonālo kontracepciju, lai līdzsvarotu organismu, jo pēc grūtniecības vajagot atkopties. Tā vēl trīs gadus lietoju, tik pa vidu gāju uz analīzēm un pārbaudēm. Ik pa laikam teicu, ka mazajam gribu māsiņu vai brālīti, daktere tik noteica – jā, jā, lieto, veselība jāsaved kārtībā. Uzticējos, jo mediķis taču saprot labāk.
Un tad vienā pārbaudē teica, ka varu sākt gatavoties grūtniecībai, varu nelietot hormonālos. Pēc apmēram trīs, četriem mēnešiem sākās karstuma viļņi, libido vispār vairs nebija, nogurums, pazuda mēnešreizes. Gāju pie dakteres.
Ar steigu sameklēju citu dakteri, kas diemžēl paziņoja to pašu, ka vilciens aizbraucis, varot caur IVL, bet kur tādus līdzekļus raut un cerība maza. Rezultātā sāku meklēt informāciju un iedziļināties. Mana daktere ne pirmo savas pacientes veselību bija novedusi līdz priekšlaicīgai premenopauzei ar hormonālo kontracepciju palīdzību. Tagadējā daktere lasa manu veselību pa gabaliņam, jo hormoni nevis uzlabo veselību, bet aizlaiž postā pavisam. Sanāk, ka dakterei biju eksperimentālais trusītis.”
Pieredze visnotaļ skaudra un sāpīga, bet jautājums – vai tiešām kontracepcija var izraisīt priekšlaicīgu menopauzi – paliek atklāts. Lūdzām to komentēt “Veselības centrs 4” ginekoloģei Elīnai Voitehovičai.
“Atbilde ir nē, hormonālā terapija neizraisa pati par sevi priekšlaicīgu olnīcu izsīkumu, kas ir viens no biežākajiem sekundāras amenorejas jeb menstruāciju iztrūkuma cēloņiem, kad ir olnīcu rezervju izsīkums līdz 40 gadu vecumam.
Galvenais faktors, kas ietekmē samazināto olnīcu rezervi, ir pacientes vecums. Tiek pieņemts, ka olnīcu rezerve ievērojami sāk samazināties pēc 35-38 gadu vecuma, kad olnīcu funkcija sāk samazināties.
Priekšlaicīgs olnīcu funkcijas izsīkums ietver sevi ne tikai menstruālā cikla izmaiņas, bet ilgstošu hormonālu stāvokli, kas ietekmē reproduktīvo spēju un ķermeņa hormonu līdzsvaru. Tas var radīt arī tādus simptomus kā karstuma viļņi, nogurums, libido zudums — tie ir daļēji saistīti ar estrogēna līmeņa pazemināšanos organismā.
Kontracepcija regulē hormonālo ciklu, bet nav pierādīts cēlonis olnīcu funkcijas izsīkšanai vai olšūnu rezervju iznīcināšanai,” skaidro speciāliste.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!