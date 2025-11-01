Ralfs Eilands atklāj ģeniālu triku, kā tikt vaļā no liekiem traukiem un, iespējams, no draugiem 0
Latviešiem nav sveša paraža, dodoties ciemos, kaut ko atnest namatēvam vai namamātei. Taču, ja pēc svinībām vai ciemiņu aiziešanas izlietnē atrodat kādu lieku krūzi, visticamāk, pie jums bijis kāds, kurš seko mūziķa Ralfa Eilanda sociālo tīklu ierakstiem.
Ralfs Eilands sociālajos tīklos dalījies ar kādu triku, kā atbrīvoties no liekajām krūzēm: “Man čoms tikko ieteica laifhaku. Ja Tev mājās ir liekas krūzes, tad, ejot ciemos, vienkārši paņem tās līdzi un, nemanot saimniekam, ieliec tās vakara gaitā pie pārējiem traukiem izlietnē.”
Ieraksts raisījis nostalģiskas diskusijas.
“Mans vīratēvs savā laikā ciemiņiem pa kluso mēteļu kabatās sabāza dakšiņas un nažus. Kad ciemiņi , ejot mājās, jau bija nokāpuši no ceturtā stāva, viņš pa logu sauca, lai atdod nozagtos piederumus! Liels pārsteigums visiem, tad lieli smiekli. Visi atgriezās ar ” zagto” mantu un ballīte turpinājās!” ar savu pieredzi dalās Irēna.
“Vēl labāk ir atrast skapī bikses. O, der. Nu mazliet par lielu. Beigās izrādās vīra čoma bikses. Kā tās nokļuva skapī, nav ne jausmas. Visu to laiku domāju, ka valkāju vīra vecās bikses,” piebilst Ilze.
Vēl kāda komentētāja atklāj, ka kādreiz tā darījusi ar grāmatām bibliotēkā, jo bijis žēl mest ārā.
“Labi, ka tagad ir “Otrā elpa”, kur aiznest nevajadzīgās lietas, paldies viņiem,” spriež cita diskusijas dalībniece.
Vēl daži ironizē, ka noteikti izmēģinās, bet citi smejas, ka viņš publiski atklājis daudzu noslēpumu.