Lieliskas ziņas! Roberts Krūzbergs, neskatoties uz traumu, Latvijai olimpiskajās spēlēs izcīna vēl vienu medaļu 5
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs sestdien Milānā izcīnīja bronzas medaļu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1500 metru distancē.
Latvijai tā ir pirmā medaļa olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās Latvijai šī ir otrā godalga. Iepriekš sudraba medaļu kamaniņu sporta vieninieku sacensībās izcīnīja Elīna Ieva Bota.
Krūzbergs guvis kājas muskuļa plīsumu un sacensībās startē traumēts. Pirms tam ceturtdaļfinālā viņš finišēja otrais, bet pusfinālu pārvarēja pēc tam, kad tiesneši lēma, ka konkurents viņu neatļauti kavējis.
Finālā Krūzbergs pirmajos apļos ieņēma vietu grupas priekšgalā un bija cīņā par otro līdz piekto pozīciju. Pēdējā aplī spraigā cīņā par medaļām Krūzbergs ielauzās labāko trijniekā un finišā piekāpās tikai nīderlandietim Jensam van’t Voutam un Dienvidkorejas sportistam Dēhonam Hvanam.
Krūzbergs finišēja divās minūtēs un 12,376 sekundēs, pirmo divu vietu ieguvējiem zaudējot attiecīgi 0,157 un 0,072 sekundes.
Par izcīnīto bronzas medaļu Krūzbergs var pretendēt naudas balvu, kuras apmērs ir 51 224 eiro pēc nodokļu nomaksas.
1000 metros Krūzbergs izcīnīja piekto vietu, kas Latvijai līdz šim bija vēsturē augstākā olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Vienlaikus kļuvis zināms, ka Roberts Krūzbergs traumas dēļ nestartēs olimpisko spēļu noslēdzošajā distancē – 500 metros -, Latvijas Televīzijai atklāja sportists.
Jau ziņots, ka Krūzbergs sestdien Milānā izcīnīja bronzas medaļu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1500 metru distancē. Latvijai tā ir pirmā medaļa olimpisko spēļu šorttreka sacensībās, kā arī pirmā kas izcīnīta ārpus ledus trases.
Krūzbergs pārrāvis vienu no ceļgala saitēm, un tikai ar Latvijas komandas ārstu palīdzību viņš sestdien devās uz starta. 500 metru distancē ļoti svarīgs ir starta uzrāviens, un ar šāda veida savainojumu tas nebūtu paveicams.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās Latvijai šī ir otrā godalga. Iepriekš sudraba medaļu kamaniņu sporta vieninieku sacensībās izcīnīja Elīna Ieva Bota.