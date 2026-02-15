Izlūkdienesti brīdina: Krievijas ekonomika tuvojas PSRS sabrukuma scenārijam 0

LA.LV
6:34, 15. februāris 2026
Stāsti Izpēte

Par Krievija ekonomisko situāciju pēdējā laikā tiek diskutēts arvien biežāk. To TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Neizmērojams atbalsts: sabiedrībā zināmas personības izsaka līdzjūtības vārdus Dukuru ģimenei
“Savas meitas izvaro tēvi, patēvi, onkuļi…” Sievietes internetā komentē šaušalīgo ziņu par 12 gadus veco grūtnieci 1
Vai tu esi gudrs? Psihologi nosauc 5 ieradumus, kas atšķir inteliģentus cilvēkus no “pārējiem”
Lasīt citas ziņas

Ukrainas ārējās izlūkošanas pārstāvji uzskata, ka situācija Krievijā sasniegusi līmeni, kas arvien vairāk atgādina PSRS stāvokli pirms tās sabrukuma. Lai gan pašreizējās ekonomiskās grūtības vēl nav salīdzināmas ar 20. gadsimta 90. gadu sākuma katastrofu, Krievija jau saskaras ar ilgstošu ekonomisko turbulenci.

Eksperti norāda uz vairākām satraucošām tendencēm – samazinās ekonomiskā efektivitāte, pieaug parādu slogs un pakāpeniski zūd finanšu stabilitāte.

Plašāk skaties video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sliktas ziņas Krievijai: jaunā Ukrainas stratēģija frontē uzņem apgriezienus
VIDEO. Debesis virs Krievijas izgaismo “Flamingo” trieciens: Ukrainas raķetes uzspridzina slepenu militāro arsenālu
Sods par piemiņu? Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents komentē sensacionālo diskvalifikācijas lietu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.