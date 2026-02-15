Izlūkdienesti brīdina: Krievijas ekonomika tuvojas PSRS sabrukuma scenārijam 0
Par Krievija ekonomisko situāciju pēdējā laikā tiek diskutēts arvien biežāk. To TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Ukrainas ārējās izlūkošanas pārstāvji uzskata, ka situācija Krievijā sasniegusi līmeni, kas arvien vairāk atgādina PSRS stāvokli pirms tās sabrukuma. Lai gan pašreizējās ekonomiskās grūtības vēl nav salīdzināmas ar 20. gadsimta 90. gadu sākuma katastrofu, Krievija jau saskaras ar ilgstošu ekonomisko turbulenci.
Eksperti norāda uz vairākām satraucošām tendencēm – samazinās ekonomiskā efektivitāte, pieaug parādu slogs un pakāpeniski zūd finanšu stabilitāte.
