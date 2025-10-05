Foto: LETA

Ietaupiet simtiem eiro: 24 lietas, kuras labāk pirkt lietotas 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Lai gan vilinājums iegādāties jaunas lietas ir liels, un dažkārt tā patiešām ir nepieciešamība, daudzos gadījumos izvēle par labu lietotām mantām ir ne tikai solis pretim ilgtspējīgākam dzīvesveidam, bet arī taustāms ieguvums jūsu maciņam.

Reklāma
Reklāma
Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu
Ietaupiet simtiem eiro: 24 lietas, kuras labāk pirkt lietotas
“Ukrainiete aizrādīja savam priekšniekam Latvijā un…” notiekošais kādā uzņēmumā pārsteidz vietējos
Lasīt citas ziņas

Otrreizējā apritē nonākušām precēm bieži vien nav nekādas vainas – tās bieži ir labā stāvoklī, taču maksā krietni lētāk.

Lūk, lietas, ko vērts pirkt lietotas:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Izmanto to, ko parasti izmet – vecais apģērbs var kļūt par slepenu palīgu dārzā
6 lietas, ko nekad nevajadzētu ziedot labdarībā
Baktēriju perēkļi: eksperte brīdina par iespējamiem riskiem humpalu veikalos. Kādu kaitējumu var nodarīt lietota apģērba valkāšana?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.