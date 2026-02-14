Vājāka par to nav! Militārais vēsturnieks nosauc Putina vājo punktu, kas, viņaprāt, palīdzētu apturēt karu Ukrainā 0
Militārais vēsturnieks Grigorijs Tamars uzskata, ka amerikāņu “Tomahawk” raķetes Ukrainas Bruņoto spēku rīcībā varētu būtiski mainīt kara gaitu, ziņo “Dialog”.
Viņaprāt, labākais veids, kā palīdzēt Ukrainai izbeigt karu, ir nodrošināt Aizsardzības spēkus ar tāla darbības rādiusa raķetēm, ideālā gadījumā — ar “Tomahawk”. Tieši šādu ieroču nonākšana ukraiņu rīcībā varētu tuvināt kara beigas. Par to Tamars stāstīja intervijā Anastasijai Fedorai platformā “YouTube”.
Izraēlas eksperts komentēja arī Donalda Trampa izteikumu, kurā tas apgalvoja, ka esot atradis Putina vājo punktu: “Es neesmu Amerikas Savienoto Valstu prezidents, taču es zinu Putina vājo punktu bez jebkādām šaubām. Pāris simtu “Tomahawk” raķešu, kas nodotas Ukrainas Bruņoto spēku rīcībā, ir šāds Putina vājais punkts — vājāks par to nav iespējams. Savulaik “Tomahawk” raķetes bija viens no faktoriem, kas 20. gadsimta 80. gadu vidū mudināja Gorbačovu tuvināties Amerikas Savienotajām Valstīm.”
Tamars skaidroja arī, kāpēc Ukraina varētu, bet pagaidām nav devusi triecienus tā dēvētajiem “lēmumu pieņemšanas centriem” Krievijā: “Galu galā viss, kas notiek — pat ja tas mums nepatīk (un tas sāp gan jums, gan mums, jo tiek izlietas mūsu, nevis Trampa asinis) — ir pakārtots Ķīnas atturēšanas koncepcijai. Jums ir iespēja trāpīt Maskavai, taču jūs to nedarāt, jo Zelenskis saprot, ka viņam pagaidām nav šādu spēju un ka šādas darbības nevar veikt, neatskatoties uz amerikāņiem.”