21:50, 14. februāris 2026
Globāla finanšu krīze ir neizbēgama – par to ir pārliecināts Andris Arhipenko, finanšu uzņēmuma “Tavex Latvia” valdes priekšsēdētājs un Nebanku finanšu pakalpojumu sniedzēju asociācijas valdes loceklis.

TV24 raidījumā “Uz līnijas” Arhipenko norāda, ka, ja kāds viņam jautātu, vai pasaulē būs vai nebūs globāla finanšu krīze, viņš atbildētu, ka krīze pavisam noteikti būs. “Mēs arī pasaulē labi redzam, ka investori pārceļ kapitālu dārgmetālos, pirmkārt, tāpēc, ka nav uzticības papīra valūtai, papīra naudai, un ir nepieciešamība pēc reāliem, taustāmiem aktīviem, kur mazliet paturēt savu kapitālu, lai to aizsargātu,” skaidro eksperts.

Viņš retrospektīvi atskatās uz 2008. gadu un norāda, ka tolaik bija vērojams pieprasījuma pieaugums pēc fiziskā zelta. Lai arī tika ieviestas dažādas korekcijas, cilvēku attieksmi pret zeltu tās nemainīja — cilvēki turpināja ļoti aktīvi pievērsties dārgmetāliem.

Kad tieši gaidāma krīze, Arhipenko pateikt nevarēja, jo to, pēc viņa teiktā, būtu jāzīlē.

