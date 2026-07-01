“Absolūti stulbākais, kas ir izdomāts!” Šī telpa mājoklī izraisa negaidītas diskusijas iedzīvotāju vidū 0
Sociālajā tīklā “Threads” uzmanību izpelnījies kādas sievietes ieraksts, kurā autore paudusi nepopulāru viedokli par lodžijām. Viņas apgalvojums daudziem šķitis pārsteidzošs, un komentāru sadaļā ātri vien izvērtusies diskusija, kurā cilvēki dalījās gan ar savu pieredzi, gan argumentiem par labu un sliktu lodžijām.
“Lodžija ir absolūti stulbākais, kas ir izdomāts. Vai tu vēlies savā mājā papildus telpu, kas būs karsta vasarā un auksta ziemā? Bet protams! – teica absolūti neviens,” raksta autore.
Taču lielākā daļa komentētāju autores viedoklim nepiekrita. Daudzi uzsvēra, ka lodžija ir viena no praktiskākajām vietām dzīvoklī.
Kāda sieviete raksta, ka viņas ģimenei ir nestiklota lodžija un tā tiek izmantota ļoti bieži: tur tiek žāvēta veļa, izvietotas puķes, padzerta kafija un pat kaķis labprāt vēro putnus.
Savukārt cits komentētājs atzina, ka uz lodžijas audzē tomātus, nosaucot to par “siltumnīcu pilsētā”.
Vairāki cilvēki uzsvēra stiklotas lodžijas priekšrocības. Kāda sieviete raksta, ka viņu ģimenē tur atrodas otra saldētava un veļas žāvētājs, bet vēsajā sezonā lodžija kalpo kā papildu ledusskapis.
Citi norādīja, ka stiklotā lodžija ir lieliska vieta mantu glabāšanai, riepu novietošanai, veļas žāvēšanai vai pat augu pārziemināšanai. Vairāki vecāki dalījās pieredzē, ka lodžija bijusi īpaši noderīga mazu bērnu audzināšanas laikā – tur bērni varējuši gulēt ratiņos svaigā gaisā arī vēsākā laikā.
Daļa komentētāju norādīja, ka lodžija ir praktiskāka par balkonu, jo pasargā no vēja un lietus, bet stiklotu lodžiju vasarā iespējams atvērt, iegūstot gandrīz tādu pašu efektu kā balkonam.
Tomēr netrūka arī cilvēku, kuri piekrita ieraksta autorei. Daži atzina, ka labprātāk izvēlētos balkonu, jo uz tā iespējams pilnvērtīgāk baudīt svaigu gaisu un apkārtējo vidi, savukārt citi uzskatīja, ka lodžija nešķiet pietiekami pievilcīga vai lietderīga.
Lūk, ko domā citi.