Advokāts Taukačs: "Absurdi ir tas, ka uz tiesu atnāk uzņēmumam zināms blēdis kā liecinieks, aiziet mājās un dara savu nākamo melno darbu"







“No makroekonomiskās puses skatoties, pēc būtības mēs visi runājam, ka kopumā tas nodokļu slogs ir “okey”, iespējams, par mazu vai par lielu – darbaspēkam par lielu, kopumā ir normāls, kad runa ir par 33% vai 31% no IKP. Bet te mēs nevaram skatīties tik šauri: 30 vai kā Īrijas gadījumā 20% vai 22%. Galvenais ir šis bāzes ekonomikas lielums. Īrijā ir 22%, bet no 560 miljardiem eiro, bet mums ir 30% no 40 miljardiem. Tie ir nesalīdzināmi lielumi, līdz ar to mums ir jādomā, kā piesaistīt investīcijas, kā palielināt produktivitāti,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda zvērināts advokāts Jānis Taukačs.

Laukačs pastāstīja, ka viņam ir nācies ārzemēs runāt ar uzņēmumu “lielajiem bosiem”, visi viņi sakot, ka ir mums ir “absolūti kritiski”, lai būtu biznesa videi draudzīga nodokļu administrācija, ar ko var iet un runāt, un, kas ir prognozējama.

“Tas, ko mēs redzam ar lielajiem uzņēmumiem, kad, jā, ir kaut kāds nodokļu uzrēķins tiesā. Bet nodokļu uzrēķins ir par PVN lietām, kas ir absolūts vairākums nodokļu gadījumos, kad uzrēķins ir daudziem vienas darījumu ķēdes posmiem, kas pats par sevi jau ir absurdi. Bet vēl absurdāk ir, kad atnāk šis te blēdis, kas uzņēmumam ir zināms, ka viņš ir blēdis – viņš nāk un liecina tajā tiesā kā liecinieks un pēc tam aiziet mājās!” tā “Preses kluba” raidījumā uzsvēra advokāts Taukačs.

Un, ja netiekot “izķerti ārā šādi blēži”, tad tiek iets pie tiem uzņēmumiem, kas zināja vai vajadzēja zināt, ka viņš ir blēdis, un tāpēc varam to naudu paņemt, bet “blēdis jau paliek tirgū un darīs savu nākamo melno darbu” – būs jauns SIA, un atkal būs jauna problēma.

Uz jautājumu, kā tad lai izšķer šos te blēžus, par kuriem raidījumā runā advokāts? Uz to Taukačs atteica: “Eiropas Savienība (ES) ir sapratusi, ka tā ir visas ES problēma. Lielajiem gadījumiem tagad ir uztaisīta speciāla prokuratūra, kur ir nodokļu gadījumiem virs 10 miljoniem eiro – tas nonāk pie šīs te institūcijas, bet pārējos gadījumos tas ir, cik efektīvi strādā mūsu nodokļu un muitas policija, kas ir tā sākotnējā iestāde, caur kuru tālāk tas process tiek virzīts.”

Operatīvās darbības “blēžu izķeršanā” ir savā ziņā nemainīgas, bet jautājums esot par uzstādījumu – abi vienlaikus īsti nesanāk, domā advokāts.

“Tādēļ sanāk tirgus izkropļojums lētāku produktu un pakalpojumu dēļ, un vispār tagad tie lielie un godīgie uzņēmumi citreiz pat baidās pirkt, ja kaut kas ir mazliet aizdomīgs – labāk tādā gadījumā nepirksim,” uz problēmu TV24 raidījumā uzmanību vērsa advokāts Taukačs.