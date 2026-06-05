Aicina ziedot Kušneru ģimenei – ugunsgrēkā nodegusi viņu māja Baldones pusē 0
“Ugunsgrēkā pilnībā nodegusi Kušneru ģimenes māja Vārpās, Baldones pusē. Tā nebija tikai ēka – tā bija vieta, kur jaunieši satikās, svinēja svētkus, pavadīja laiku kopā un radīja atmiņas, kas paliks uz mūžu,” sociālajos tīklos raksta Guna Ušpaleviča.
“Man šis stāsts ir īpaši tuvs, jo tā ir mana dēla vidusskolas klasesbiedra un drauga ģimene. Šajā mājā ir piedzīvoti daudzi skaisti mirkļi un radītas atmiņas, kas saglabājušās līdz pat šodienai.
Kušneru ģimene vienmēr bijusi līdzās citiem. Mamma ir skolotāja, bet tētis daudzus gadus dienējis Zemessardzē, sasniedzot kaprāļa pakāpi. Cilvēki, kuri devuši citiem savu laiku, zināšanas un atbalstu.
Lūgt palīdzību nekad nav viegli. Patiesībā – tas ir ļoti grūti. Taču šoreiz uguns ir atņēmusi gandrīz visu, un dzīve jāsāk veidot no jauna – praktiski no nulles.
Tāpēc aicinu ikvienu, kuram ir iespēja, atbalstīt Kušneru ģimeni. Nav mazu ziedojumu – katrs eiro, katra dalīšanās un katrs labais vārds palīdzēs spert nākamo soli ceļā uz atjaunošanos.
Būsim līdzās ne tikai vārdos, bet arī darbos.
Ziedojumiem:
LV92HABA0551010433912
Sandra Kušnere,” viņa aicina ziedot.