Foto: Timurs Subhankulovs

Var nopirkt jau pirmos jaunos kartupeļus: kāda šovasar varētu būt to cena? 0

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LA.LV
12:27, 5. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Pirmie jaunie kartupeļi ir klāt un nu jau ikviens tos var iegādāties. Pamanījām, ka pirmo sludinājumu ievietojuši “Zemgales Dārzeņi”.

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Viņi kartupeļu šķirni “Solist” piedāvā, ņemot 3 kilogramus, par 6 eiro, bet, ja tiek ņemti 15 kilogrami, tad cena vispār ir 1 eiro kilogramā.

Saskaņā ar šī brīža situāciju tirgū un lauksaimnieku sniegto informāciju, jauno kartupeļu cenas Latvijā šajā sezonā prognozējamas šādas:

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Agrā raža (jūnija sākums/vidus): Pirmie vietējie jaunie kartupeļi, kas audzēti zem seguma vai siltumnīcās, tradicionāli saglabā augstu cenu – ap 3,50 līdz 5,00 EUR/kg. Atsevišķos tirdziņos paši pirmie bumbuļi var maksāt pat līdz 6,00 EUR/kg.

Masveida sezona (jūnija beigas/jūlijs): Tiklīdz sāksies ražas novākšana no atklātiem laukiem, cena strauji kritīsies. Prognozējamā cena lielveikalos un nakts tirgū nostabilizēsies ap 0,80 līdz 1,50 EUR/kg.

Kas visvairāk ietekmē cenu? Laikapstākļi pavasarī: Nelabvēlīgie laikapstākļi pavasara mēnešos (sausums un negaidītās salnas) daudzviet ir aizkavējuši agrās ražas attīstību. Tas nozīmē, ka vietējo jauno kartupeļu masveida ienākšanās tirgū var nedaudz aizkavēties, liekot augstajai cenai saglabāties ilgāk nekā parasti.

Audzēšanas pašizmaksa: Zemnieki norāda uz joprojām augstajām ražošanas izmaksām – dārgāks sēklas materiāls, degviela un minerālmēsli neļauj cenai kristies zem pirmskrīzes līmeņa.

Imports kā cenu bremze: Latvijas tirgū jau šobrīd ir pieejami salīdzinoši lēti jaunie kartupeļi no Polijas, Grieķijas un Ēģiptes (cenā ap 0,60–0,90 EUR/kg). Šis apjoms neļaus vietējo ražotāju cenām kāpt pārmērīgi augstu, jo lielveikali vienmēr meklē lētākas alternatīvas.

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