Šlesers par “airBaltic”: Mēs kā “Titāniks” tuvojamies katastrofai Ieteikt







“Situācija ir smaga. Un ekonomikas ministra viedoklis, ka “mēs uzklausīsim un viņiem ir jāatrisina”, viņiem – kam? “airBaltic” ir valstij piederošs uzņēmums, kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija. Viņi – tā ir valdība!” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” diskusiju par “airBaltic” uzsāk Saeimas LPV frakcijas priekšsēdētājs, LPV valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers.

Reklāma Reklāma

“Ja satiksmes ministrs netiek galā ar saviem pienākumiem, tad premjeram ir tiesības pieprasīt ministra demisiju un deleģēt citu ministru, kuru ieceļ Saeima, kuram ir jāuzrauga viss šis process. Un valdība attiecīgi tad tiek informēta, kas notiek. Pašreiz es neesmu dzirdējis nekādu skaidru plānu,” turpina viņš.

“Es pateikšu, kur ir problēma. “Ryanair” lidmašīnas vidēji lido 18 stundas diennaktī, praktiski visu laiku lido. Ja iebraucat Rīgas lidostā, tad lielākā daļa lidmašīnu nelido. Vidēji tās lido varbūt 9 stundas – uz pusi mazāk. Tad skaidrs, ka rentabilitāte ir liela problēma. Es uzskatu, ka pēdējo gadu laikā, kad valdības ir vadījuši “Vienotības” premjeri, šī kompānija nav bijusi pietiekoši uzraudzīta. Gauss kā diezgan aktīvs kompānijas vadītājs dabūja cauri lēmumus par līzingiem. Tas ir ļoti labi, bet izskatās, ka vienīgie, kas pelna, ir līzinga devēji, jo viņiem tiek maksāts laikā un precīzi tās summas, kas ir noslēgtas līgumos,” skaidro Šlesers.

Diskusijā iesaistās ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS):

“Ja Šlesera kungs grib finansēt no valsts budžeta, tad tas šajā gadījumā nenotiks, jo mēs redzam, ka tas ir iespējams citos veidos. Mēs nesakām, ka tas nenotiks, tieši tāpēc mēs negaidām jūniju, sēde jau būs tagad, kur mēs ļoti konkrēti izskatīsim scenāriju, kādā veidā šie procesi varētu notikt. Tas, ka “airBaltic” pārraudzība, pārvaldība no Satiksmes ministrijas puses ir bijusi ļoti vāja – tas nav vienīgais projekts, kur ir bijusi ļoti vāja pārraudzība. Tas ir viennozīmīgi skaidrs, bet šī valdība no iepriekšējām atšķiras ar to, ka arī pašam “airBaltic” mēs uzliekam pienākumu rūpēties par savu uzņēmuma tālāko attīstību. Tas nevar būt tikai tādā veidā, kā tas ir bijis iepriekš, kad uzņēmums nonāk problēmās un tad uzreiz iet pie valdības, un valdība no nodokļu maksātāju naudas uzreiz tur iegulda.”

Atbild Šlesers: “Uzklausīsim, vērosim… tas ir par vēlu! Ja jums nav skaidrības, kāds ir plāns, tad plāna nav. Gan Gauss, gan Satiksmes ministrija runā, ka tiks meklēti risinājumi, ka tiks meklēta nauda. Trīs mēneši līdz defaultam, mēs kā “Titāniks” tuvojamies katastrofai!”