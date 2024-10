Foto: Timurs Subhankulovs

“Airbaltic” atkal nonācis neapskaužamā situācijā. Lidojuma laikā uz Romu, pasažieri spiesti atgriezties Rīgā Ieteikt







Sociālajā tīklošanas vietnē “X” vairāki lietotāji dalījušies ar piedzīvoto “airBaltic” lidojumā no Rīgas uz Romu, pēc tam, kad tika paziņots, ka lidmašīnai ir jāatgriežas Rīgā, jo radušās problēmas ar skābekļa padevi. Kāda sieviete raksta: “Kā mēs uz Romu lidojām, jeb kā airBaltic aizvieto jaunos Boeing ar apšaubāmā stāvoklī esošām vells zin’ kādām lidmašīnām. Pēc nolidotas ~1h izrādījās, ka ir problēmas ar skābekli salonā. Atgriezāmies Rīgā, gaidām aizvietojošo lidmašīnu, ceram, ka nebūs tā pati. Vairāk patīkamu lidojumu!”

Reklāma Reklāma

Kā mēs uz Romu lidojām

jeb

Kā airBaltic aizvieto jaunos Boeing ar apšaubāmā stāvoklī esošām vells zin’ kādām lidmašīnām. Pēc nolidotas ~1h izrādījās, ka ir problēmas ar skābekli salonā. Atgriezāmies Rīgā, gaidām aizvietojošo ✈️

Ceram, ka nebūs tā pati. Vairāk patīkamu lidojumu! — Elina Ogsta 🇱🇻🇺🇦 (@ElinaOgsta) October 17, 2024

Vēl kāda sieviete, kas devusies ceļā ar to pašu reisu min, ka: “Ļabdien! Šodienas reisā 11.30 no Rīgas un Romu Airbaltic īrētā lidmašīna bija tik sliktā tehniskā stāvoklī, ka bija spiesta no Polijas atgriezties Rīgā , jo salonā draudēja samazināties skābekļa padeve. Tā rezultātā pasažieri cieta lielus zaudējumus. Kad tas beigsies?”

Ļabdien! Šodienas reisā 11.30 no Rīgas un Romu Airbaltic īrētā lidmašīna bija tik sliktā tehniskā stāvoklī, ka bija spiesta no Polijas atgriezties Rīgā , jo salonā draudēja samazināties skābekļa padeve. Tā rezultātā pasažieri cieta lielus zaudējumus. Kad tas beigsies? — Ginta Teivane (@gintateivane) October 17, 2024

Kā vēlāk izrādījies, situācija tikusi atrisināta, ceļotājiem tika nodrošināta cita lidmašīna ar kuru veiksmīgi nokļūt kārotajā galamērķī.

An update – nogaidījām vairāk kā 2h, esam tikuši lidmašīnā, atradās airBalticam īstais Airbusiņš.

Rēķinām, vai nenokavēsim operas izrādi. Būsim TIE apmeklētāji, kas ierodas “ģemperos”, džinsās un kedās – brauksim uz operu pa taisno no lidostas un ar visiem koferiem 🤷🏻‍♀️ — Elina Ogsta 🇱🇻🇺🇦 (@ElinaOgsta) October 17, 2024

Jāpiemin, ka šī situācija nav pirmā ar kuru, pēdējā laikā, nācies saskarties ceļotājiem, kas izvēlējušies “airBaltic” sniegtos pakalpojumus.