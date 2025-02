Liepājas lidosta. Ekerānuzņēmums no soctīkla “Facebook”/Uldis Sesks

Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” lidmašīnās sākusi ieviest “SpaceX” interneta pieslēguma sistēmu “Starlink”, aģentūru LETA informēja “airBaltic” pārstāvji.

“airBaltic” valdes priekšsēdetājs Martins Gauss aģentūrai LETA sacīja, ka testa lidojumā ir pacēlusies pirmā lidmašīna ar internetu, bet piektdien notiks pirmais lidojums ar pasažieriem.

Gauss teica, ka šobrīd “Starlink” internets ir vienā lidmašīnā, nākamnedēļ būs aprīkota vēl viena lidmašīna. Pēc tam pamazām šīs ar “Starlink” aprīkos arī pārējos lidaparātus, sasniedzot pusi flotes jeb 25 lidmašīnas līdz vasarai, bet līdz gada beigām – visu floti.

Jautāts, cik izmaksā lidaparātu aprīkošana ar “Starlink” internetu, Gauss atbildēja, ka nevar atklāt konkrētu summu, bet “tas maksā tik pat daudz, cik maksā lidmašīnas aprīkošana ar internetu ar vecākām sistēmām”.

Viņš skaidroja, ka šī summa ir daļa no lidaparāta cenas. Ja būtu pasūtījuši lidmašīnas aprīkotas ar “Starlink” no rūpnīcas, tad šī maksa jau būtu ietverta, tagad tas maksā papildu. Bet pasažieriem par to nebūs papildu jāmaksā.

Uz jautājumu, vai nav plānots aprīkot lidmašīnas ar USB portiem iekārtu uzlādei, Gauss atbildēja, ka tas ir nākotnes projekts. Šobrīd uzlādes iespējas lidmašīnā nav pieejamas, bet nākotnē būs. Konkrēta laika termiņa šim projektam nav.

Jautāts, vai viņaprāt lidsabiedrībai strādājot ar zaudējumiem, šis ir labs brīdis šādām investīcijām, Gausa atbildēja, ka tā ir daļa no biznesa plāna. “Aviosabiedrība aug ar katru gadu, mēs šobrīd veicam IPO. Visas investīcijas plānojam saskaņā ar mūsu biznesa plānu. Izmaksas visam, ko veicam ir plānotas,” teica Gauss, uzsverot, ka šis ļaus teikt, ka “”airBaltic ir modernākās tehnoloģijas pasaulē”.

Gauss stāstīja, ka sākumā “airBaltic” sūtīs epastus pasažieriem, lai informētu, ka viņa lidojumā būs internets. Turklāt paziņojums izskanēs arī lidmašīnā. Kad visi flotes lidaparāti būs aprīkoti, tad pasažierus vairs atsevišķi neinformēs.

Savukārt atbildot uz jautājumu, vai “airBaltic” šogad īstenos IPO, Gauss atbildēja, ka viņa sapnis ir “airBaltic” redzēt biržā maijā. “Mēs esam izdarījuši visus priekšdarbus. Neredzu šķēršļus īstenot IPO,” uzsvēra Gauss, piebilstot, ja tas nenotiks maijā, tad notiks vēlāk.

2023.gada janvārī “airBaltic” paziņoja, ka visu “Airbus A220-300 ” lidmašīnu floti aprīkos ar interneta pieslēguma sistēmu “Starlink”.

2025.gada janvāra beigās tika panākta vienošanās ar Vācijas aviokompāniju “Lufthansa” par investīcijām “airBaltic” 14 miljonu eiro apmērā. Apmaiņā pret ieguldījumu “Lufthansa Group” saņems konvertējamu akciju, kas tai dos 10% līdzdalību. Vēlāk, pēc potenciālā “airBaltic” akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO), šī konvertējamā akcija tiks konvertēta parastajās akcijās.

Pēc IPO “Lufthansa Group” līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka “Lufthansa Group” pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no “airBaltic” kapitāla.

Minētajam darījumam vēl jāsaņem Vācijas Federālā karteļu biroja (“Bundeskartellamt”) atļauja.

Šobrīd Latvijas valstij pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%. Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc “airBaltic” IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.

“airBaltic” 2024.gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.

“airBaltic” auditētais apgrozījums 2023.gadā bija 664,289 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2022.gadā, kā arī kompānija guva peļņu 33,852 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriek

Publicēta: 20.02.202