Aizmirsti par ķīmiju! Viens citrons un 5 minūtes – triks, kā mikroviļņu krāsni padarīt tīrāku vēl nekā veikalā
Ar šo vienkāršo procedūru var viegli iztīrīt pat ļoti netīru mikroviļņu krāsni. Pastāvīgas saskares ar pārtiku dēļ ierīce ļoti ātri kļūst netīra, un no tā nevar izvairīties pat ar rūpīgu apiešanos. Augsta temperatūra izraisa pārtikas atlieku un tauku vēl lielāku pieķeršanos pie krāniņas sienām, radot jautājumu – kā ātri iztīrīt ļoti netīru mikroviļņu krāsni?
Cenšoties iztīrīt ierīci, daudzi ķeras pie agresīvām ķīmiskām vielām, taču bieži vien paliek vīlušies. Tikai retais zina, ka šajā jautājumā var palīdzēt parastas mājsaimniecības sastāvdaļas. Efektīvs līdzeklis, kas var iztīrīt mikroviļņu krāsni no veciem taukiem, noteikti ir jūsu mājās, un pati procedūra aizņems ne vairāk kā 10 minūtes.
Ar citrona tvaikiem
Eksperti dalījušies ar padomu: pirms mazgāšanas vispirms ar karstu tvaiku mīkstiniet vecos taukus. Tas atvieglos to noslaucīšanu.
Ļoti labs ieteikums, kā iztīrīt dzeltenumu un taukus, ir izmantot parastu citronu. Tā sastāvā esošās dabīgās eļļas izšķīdina kvēpus un iznīcina baktērijas. Sagrieziet augli divās daļās un izspiediet sulu bļodā. Ievietojiet trauku ar sulu mikroviņļu krāsnī un karsējiet 3–5 minūtes ar maksimālo jaudu. Citrona sula uzvārīsies un pārvērtīsies tvaikā, kas mīkstinās netīrumus, padarot tos viegli noņemamus ar drānu.
Nav obligāti jāizmanto svaigs auglis – tīrīšanu var veikt arī ar citronskābi. Divas ēdamkarotes pulvera jāizšķīdina puslitrā ūdens, pēc tam atkārtojot tās pašas darbības, ko ar citronu sulu.
Cepamā soda
Eksperti arī iesaka, ka mikroviļņu krāsns iekšpusi var tīrīt ar cepamo sodu. Sajauciet divas ēdamkarotes pulvera glāzē silta ūdens. Karsējiet 3 minūtes, pēc tam ļaujiet līdzeklim iedarboties aiz aizvērtām durvīm vēl 15 minūtes. Tomēr vienlaikus lietot sodu un citronskābi nav laba ideja – šīs sastāvdaļas viena otru neitralizē.
Etiķis
Šī metode ietver etiķa izmantošanu. Tas lieliski tiek galā ar noturīgām smakām, piemēram, pēc zivju gatavošanas. Sajauciet pusi glāzes etiķa ar glāzi ūdens, ievietojiet kamerā un karsējiet 4 minūtes ar pilnu jaudu. Pēc tam atstājiet bļodu iekšpusē vēl uz dažām minūtēm. Pirms atkārtotas lietošanas ieteicams krāsni izvēdināt, lai likvidētu etiķa aromātu.
Pēc tvaicēšanas noņemiet rotējošo plāksni un nomazgājiet to atsevišķi. Pašu krāsni izslaukiet ar mitru mikrošķiedras drānu, bet grūti sasniedzamus stūrus iztīriet ar vecu zobu birsti. Lai ierīce ilgāk paliktu tīra, ieteicams izmantot speciālu vāku ēdiena sildīšanai un katru vakaru noslaucīt iekšpusi ar mitru drānu.