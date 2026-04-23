Cepeškrāsns režģa novietojumam ir liela nozīme – lūk, ko saka profesionāļi 1
Nav vienas universālas “labākās” cepeškrāsns restes pozīcijas, taču vidējā pozīcija ir visdrošākā un visbiežāk lietojamā, jo tajā karstums sadalās visvienmērīgāk.
Cepeškrāsns iepriekšēja uzsildīšana ir obligāta neatkarīgi no restes pozīcijas. Tikai pilnībā uzkarsētā cepeškrāsnī vidējais, augšējais vai apakšējais plaukts darbosies tā, kā paredzēts, un ēdiens izcepsies vienmērīgi.
Daudzi cilvēki noliek cepampannu vidū un vairs par to nedomā. Taču, ja tavs cepums augšā ir kraukšķīgs un brūns, bet vidū vēl jēls, visticamāk, vainīga ir nepareiza restes pozīcija.
Izrādās, ka šie daži centimetri cepeškrāsnī ietekmē rezultātu daudz vairāk, nekā mēs domājam. Tāpēc vietnē RealSimple lūdza profesionāliem šefpavāriem izskaidrot, kad izmantot vidējo, augšējo vai apakšējo resti.
Kuru no trim pozīcijām izvēlēties?
Pavāri izvēlas restes pozīciju atkarībā no tā, kā cepeškrāsnī sadalās siltums. Nav vienas “labākās” pozīcijas – viss atkarīgs no tā, ko cepat. Standarta cepeškrāsnī siltums nāk no apakšējā sildelementa, bet grils atrodas augšpusē.
Tāpēc veidojas trīs dažādas siltuma zonas: Augšējais plaukts – vistuvāk grilam, spēcīgākais augšējais karstums (ideāli apbrūnināšanai). Apakšējais plaukts – vistuvāk galvenajam sildelementam, spēcīgāks apakšējais karstums. Vidējais plaukts – vislīdzsvarotākais un vienmērīgākais karstums.
Lielāko daļu laika pavāri iesaka izmantot tieši vidējo resti. Tas ir visdrošākais un paredzamākais variants.
Augšējais plaukts galvenokārt ir pabeigšanas rīks, nevis sākuma pozīcija. Vienmēr uzsildiet cepeškrāsni līdz vajadzīgajai temperatūrai. Ja to nedarīsiet, rezultāts būs neprognozējams neatkarīgi no restes pozīcijas.
Kad izmantot vidējo resti?
Vidējā pozīcija ir visdaudzpusīgākā. Tā lieliski der kūkām, cepumiem, braunijiem, smalkmaizītēm, sautējumiem, ceptai vistai, bekonam, ceptiem dārzeņiem, makaronu ēdieniem. Ja receptē nav norādīta restes pozīcija, pēc noklusējuma izvēlieties vidējo plauktu.
Kad izmantot augšējo plauktu?
Augšējo posīciju izmanto, kad vajag ātri apbrūnināt vai piešķirt kraukšķīgumu virsējai kārtai. Īpaši ieteicams sacepumiem un makaronu ēdieniem ar sieru
grilētiem proteīniem un dārzeņiem, bezē pīrāgiem (beigās, lai apbrūninātu virsotnes).
Pārvietojiet ēdienu uz augšējo resti tikai gatavošanas beigās vai pēdējās minūtēs. Uzmanieties – starpīpa starp zeltainu un piedegušu var būt tikai pāris minūtes!
Kad izmantot apakšējo plauktu?
Apakšējo pannu izmanto, kad nepieciešams spēcīgs karstums no apakšas, lai izveidotos kraukšķīga pamatne. Tas īpaši svarīgi picai, plācenīšiem, fokačai.