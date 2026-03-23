Aizmirstiet par kaļķakmeni uz visiem laikiem. Ātra un droša tējkannas tīrīšanas metode 0

Ja tējkannā sakrājies biezs kaļķakmens slānis un parastie tīrīšanas līdzekļi vairs nepalīdz, risinājums var būt pavisam vienkāršs. Efektīvs un drošs veids, kā atbrīvoties no nosēdumiem, ir citronskābes izmantošana.

Speciālisti norāda, ka ar citronu sulu vai veselu citronu parasti nepietiek, lai pilnībā izšķīdinātu kaļķakmeni. Savukārt koncentrētā citronskābe darbojas ātri un iedarbīgi.

Kā pareizi tīrīt tējkannu ar citronskābi

Lai iztīrītu no tējkannas kaļķakmeni ir nepieciešamas tikai dažas minūtes:

1. ieberiet tējkannā divas ēdamkarotes citronskābes;

2. pielejiet aptuveni pusi tējkannas ar ūdeni;

3. uzvāriet ūdeni.

Jau pēc pāris minūtēm kaļķakmens sāks šķīst. Atkārtota vārīšana vai ilga beršana nav nepieciešama. Pēc procedūras šķidrumu izlejiet un tējkannu rūpīgi izskalojiet ar tīru ūdeni.

Ja ar kaļķakmeni pārklāts arī filtrs pie tējkannas snīpja, to var izņemt un iemērkt atlikušajā šķīdumā uz aptuveni 10 minūtēm. Tas ļaus nosēdumiem pilnībā izšķīst.

Citronskābe ir dabīgs savienojums, kas atrodams citrusaugļos. Tā efektīvi šķīdina minerālu nogulsnes un nebojā virsmu, tāpēc ir droša gan metāla, gan plastmasas tējkannām.

Pašu citronskābi ieteicams glabāt sausā, cieši noslēgtā traukā – tā tās vienmēr būs gatava lietošanai, kad atkal parādīsies kaļķakmens.

Šis vienkāršais paņēmiens palīdz ātri atjaunot tējkannas tīrību bez agresīvas ķīmijas un liekas piepūles.

Sagatavots izmantojot ārzemju preses materiālus.

