“Es nevarēju paelpot un biju pilnīgi slapjš no sviedriem.” Divi vīrieši, kuri inficējušies ar hantavīrusu, atklāj piedzīvoto 0
Hantavīrusa uzliesmojums, kas saistīts ar kruīza kuģi “MV Hondius”, turpina satraukt pasauli. Kamēr mediķi un epidemiologi cenšas noskaidrot precīzu vīrusa izplatīšanās ceļu, vairāki cilvēki, kuri paši pārdzīvojuši inficēšanos ar hantavīrusu, atklāti stāsta par piedzīvoto.
Kanādietis Lorns Vorburtons BBC raidījumam “Outside Source” atzina, ka pirms saslimšanas par hantavīrusu nebija dzirdējis neko. Viņš saslima 2019. gada martā un sākumā jutās tā, it kā būtu saķēris Covid vai gripu.
“Man bija Covidam līdzīgi simptomi, ķermeņa sāpes, stipras galvassāpes un nogurums,” viņš stāsta. Taču stāvoklis ļoti ātri pasliktinājās. “Es biju pilnīgi slapjš no sviedriem un nevarēju paelpot,” atceras Lorns.
Vīrietis tika nogādāts slimnīcā un pieslēgts dzīvības uzturēšanas aparātiem. Pēc tam mediķi apstiprināja hantavīrusa infekciju. Slimnīcā viņš pavadīja aptuveni trīs nedēļas.
Lorns uzskata, ka inficējies no peļu ekskrementiem bēniņos, kad kratījis paklāju. Hantavīruss visbiežāk izplatās tieši caur grauzēju urīnu un izkārnījumiem, īpaši, ja tie izžūst un nonāk gaisā.
Līdzīgu pieredzi piedzīvojis arī Kristians Ege no Vācijas. Arī viņš sākumā domājis, ka saslimis ar parastu gripu vai kuņģa vīrusu.
“Man trīs dienas bija tāds kā vēdera vīruss, vemšana, reiboņi, un tas viss kopā šķita kā dīvaina gripa,” norāda Kristians.
Pēc asins analīzēm viņš tika steidzami ievietots slimnīcā, kur ārsti konstatēja nieru mazspēju un sepsi jeb asins saindēšanos. Vīrietis vairākas dienas pavadīja intensīvajā terapijā. “Nieres atjaunojās normāli, bet vienlaicīgā bakteriālā un vīrusu infekcijas saasināšanās bija ļoti satraucoša,” viņš atklāj.
Abi vīrieši ir starp tiem cilvēkiem, kuri izdzīvojuši hantavīrusa infekciju. Dažu šī vīrusa paveidu mirstība sasniedz pat 20 līdz 40 procentus.
Viņi nolēmuši dalīties savā pieredzē pēc tam, kad reta hantavīrusa forma tika atklāta pasažieriem, kuri atradās uz kruīza kuģa “MV Hondius”.
Līdz šim ar šo uzliesmojumu saistīti jau trīs nāves gadījumi. Miris pāris no Nīderlandes un sieviete no Vācijas. Tikmēr vairāki citi pasažieri ārstējas slimnīcās dažādās valstīs.
Uz kruīza kuģa atradās arī brits Martins Anstī, kuru trešdien nogādāja Nīderlandē specializētai ārstēšanai. Viņa sieva Nikola laikrakstam “Daily Telegraph” atzina:
Speciālisti skaidro, ka hantavīruss ir vesela vīrusu grupa, nevis viena konkrēta slimība. Vīruss savu nosaukumu ieguvis no upes Dienvidkorejā. Pasaules Veselības organizācija norāda, ka pasaulē ir vairāk nekā 20 dažādu hantavīrusa paveidu.
Visbiežāk cilvēki inficējas, ieelpojot gaisā nonākušas grauzēju urīna vai ekskrementu daļiņas. Tas var notikt, piemēram, tīrot šķūņus, bēniņus vai citas slēgtas telpas, kur uzturējušās peles vai žurkas.
Speciālisti brīdina, ka hantavīruss sākumā var atgādināt gripu. Pirmie simptomi parasti ir drudzis, drebuļi, muskuļu sāpes un galvassāpes.
Pašlaik pret hantavīrusu nav plaši pieejamas vakcīnas vai specifiskas ārstēšanas. Mediķi var tikai uzturēt organisma funkcijas un ārstēt simptomus.
Lorns stāsta, ka pilnīga atveseļošanās viņam prasījusi pusotru gadu. “Atveseļošanās bija ļoti lēna.
Pēc slimnīcas viņam attīstījās arī ļoti sāpīgs pleca iekaisums, un viņš ilgu laiku nevarēja normāli kustēties. Arī tagad viņš dzīvo ar sekām. Viņam ir sirds ritma traucējumi un katru dienu jālieto medikamenti.
“Mana sirds vairs nedarbojas pareizi. Kad viņi manu sirdi atkal iedarbināja, tā kļuva stipra, bet ritms vairs nav normāls,” viņš saka. Neskatoties uz piedzīvoto, abi vīrieši uzsver, ka slimība viņiem likusi pavisam citādi paskatīties uz dzīvi.
“Tu vairs tik ļoti nepieņem visu kā pašsaprotamu. Es novērtēju pat vissīkākās detaļas, ko vairums cilvēku ikdienā pat nepamana.” saka Lorns.