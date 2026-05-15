Ilustratōivs attēls
Ilustratōivs attēls
Foto: Indulis Burka

“Aktivizēti NATO misijas iznīcinātāji!” Pierobežā atkal draudi gaisa telpā 1

Pievieno LA.LV
LETA
6:32, 15. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Naktī uz piektdienu Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados atkal izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.

Kokteilis
Kuras 4 horoskopa zīmes ir vislielākie sliņķi? Pat siltās brīvdienās viņus nevar dabūt ārā no dīvāna 2
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus
Kokteilis
Sestā maņa viņiem ir dabas dota: dzimšanas datumi, kuriem piedēvē “raganisku” enerģiju
Lasīt citas ziņas

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sociālajos medijos informē, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.

Kā liecina paziņojumi mājaslapā “112.lv”, NBS informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Austrumu reģionu iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties telpās, ievēro divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Dzeltens vairs nav modē? Vai Latvijas mežos tiešām sākušas augt sarkanas gaiļbiksītes
VIDEO. Āpsis tik ļoti aizraujas ar pusdienu meklējumiem, ka nepamana cilvēku
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus

“NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības,” paziņojumā pauž NBS, “kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama.”

Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.

Kā ziņots, līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp pēdējo reizi pirms nedēļas – maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.

Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Krievija to visu vēro” – ārvalstu medijs analizē šodienas notikumus Latvijā un ieskicē bažas par Baltijas militāro gatavību
TV24
Andrejs Ēķis: krīzes brīžos sabiedrībai ir vajadzīgas uzticamas sejas, nevis tikai formāli paziņojumi
TV24
Pēc incidenta Latgalē izskan satraucošs jautājums: vai dronus vispār ir iespējams laikus pamanīt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.