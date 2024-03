ASV neļaus Ukrainai ciest sakāvi cīņā pret Krieviju, otrdien solījis ASV aizsardzības ministrs Loids Ostins.

Republikāņu kontrolētā ASV Pārstāvju palāta ir nobloķējusi 60 miljardu ASV dolāru palīdzību Ukrainai, un ASV ir brīdinājušas, ka nesen Kijivai atvēlētie 300 miljoni ASV dolāru izsīks pēc dažām nedēļām.

“Savienotās Valstis neļaus Ukrainai ciest sakāvi,” solīja Ostins, atklājot Ukrainas starptautisko atbalstītāju sanāksmi, kurā cer nodrošināt turpmāku palīdzību Kijivai.

“Mēs joprojām esam apņēmības pilni nodrošināt Ukrainu ar resursiem, kas tai nepieciešami, lai pretotos Kremļa agresijai,” viņš uzsvēra.

Vašingtona pagājušajā nedēļā paziņoja par 300 miljonu dolāru palīdzību Ukrainai, taču Ostins norādīja, ka tas bija iespējams tikai pateicoties ietaupījumiem, kas gūti nesen veiktajos iepirkumos.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien uzsvēra, ka Ukrainai ir “ārkārtīgi svarīgi, lai Kongress drīz pabeigtu visas nepieciešamās procedūras un pieņemtu galīgo lēmumu” par palīdzību Kijivai.

ASV apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs Čārlzs Brauns, dodoties uz tikšanos Ukrainā, žurnālistiem sacīja, ka Ukrainas karaspēkam “ir jāpievērš uzmanība savām apgādes normām un tam, kā tās izpilda”.

Brauns norādīja, ka Krievijas nesenie nelielie teritoriālie ieguvumi tai maksājuši diezgan augstu cenu zaudēto karavīru vai tehnikas izteiksmē.

Arī Ostins uzsvēra, ka Krievija ir dārgi samaksājusi par diktatora Vladimira Putina impēriskajiem sapņiem, iztērējot “līdz 211 miljardiem ASV dolāru, lai apgādātu, izvietotu un uzturētu savu impērisko agresiju pret Ukrainu”.

“Kopš 2022.gada, kad Krievija sāka visaptverošu iebrukumu Ukrainā, ir nogalināti vai ievainoti vismaz 315 000 Krievijas karavīru”, sacīja Ostins, piebilstot, ka Ukraina arī “nogremdējusi, iznīcinājusi vai sabojājusi aptuveni 20 vidēji lielus un lielus Krievijas jūras spēku kuģus”.

Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss ASV Ramšteinas bāzē paziņoja, ka Berlīne ir piedāvājusi Ukrainai vēl pusmiljonu eiro vērtu militāro palīdzību. “Tā ietver 10 000 munīcijas vienību no mūsu bruņoto spēku krājumiem,” žurnālistiem pavēstīja ministrs.

Vācija ir otra lielākā militārās palīdzības sniedzēja Ukrainai aiz Vašingtonas.

