Foto: Saravutpics/SHUTTERSTOCK

Algu subsīdijas Covid-19 krīzē skartajiem nevakcinētām personām ies secen







Algu subsīdijas uzņēmējiem, pašnodarbinātajām personām vai patentmaksātājiem, kuriem Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms, nevakcinētām personām netiek plānots izmaksāt, aģentūru LETA informēja Ekonomikas ministrijā (EM).

Jau iepriekšējā nedēļā EM valdības sēdē prezentēja plānu, ka konkrēto atbalstu varētu izmaksāt tikai par tiem darbiniekiem, kuri sākuši vakcinācijas kursu pret Covid-19, tomēr pirmdien EM publiskotajā grozījumu redakcijā šāda prasība vairs nebija atrodama.

EM aģentūrai LETA vēlāk precizēja, ka kļūdas dēļ pirmdien bija publiskota nepareiza projekta anotācijas versija.

Paredzams, ka par algu subsīdiju piešķiršanu Ministru kabinets lems otrdien, 26.oktobrī.

EM norāda, ka algu subsīdijas atbalsta kompensēšanai kopumā nepieciešami 64 miljoni eiro jeb 32 miljoni eiro mēnesī.

Ministrijas sagatavotie grozījumi vēsta, ka, lai saņemtu atbalstu, darba devējs apliecina, ka bez atbalsta darbinieki tiktu atlaisti un Covid-19 uzliesmojuma dēļ tiktu pārtraukta vai samazināta saimnieciskā darbība.

Vienlaikus darba devējs apliecina, ka visā periodā, par kuru piešķirts atbalsts, ar šiem darbiniekiem netiek pārtrauktas darba attiecības un vismaz vienu mēnesi pēc atbalsta piešķiršanas. Pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji apliecina, ka atbalsta periodā netiks pārtraukta saimnieciskā darbība.

Noteikumu projekts paredz, ka atbalsts darba devēju darbiniekiem, pašnodarbnātām personām un patentmaksātājiem būs pieejams par periodu no 1.oktobra līdz 30.novembrim. Atbalsta periods noteikts, vadoties pēc izsludinātās ārkārtējās situācijas un vienlaikus pēc tā, lai atbalsta mēnesis atbalsta saņēmējiem un Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būtu vieglāk administrējams par pilnu kalendāro mēnesi.

EM skaidro, ka algas subsīdija pēc būtības atbilst darba atlīdzības kompensēšanai oktobrī un novembrī, kad valstī nav iespējams veikt darba pienākumus pilnā apmērā, proti, darbinieki, pašnodarbinātas personas vai patentmaksātāji ir nodarbināti nepilnu darba laiku vai netiek nodarbināti mēneša ietvaros.

Projekts nosaka, ka uz atbalstu ir tiesīgi pretendēt darba devēji par saviem darbiniekiem, pašnodarbinatās personas un patentmaksātāji, kuri neveic saimniecisko darbību šādās nozarēs – lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, ieguves rūpniecība un karjera izstrāde, apstrādes rūpniecība, elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, būvniecība, telekomunikācija, datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības.

Tāpat atbalstam nekvalificēsies arī informācijas pakalpojumu sniedzēji, finanšu un apdrošināšanas darbību sniedzēji, darbaspēka un nodrošināšanas ar personālu nozarē strādājošie, ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības veicēji, kombinēto biroju administratīvo pakalpojumu sniedzēji, kopēšanas, dokumentu sagatavošanas un citu specializētu biroju palīgdarbību sniedzēji, informācijas zvanu centru darbībā strādājošie, valsts pārvaldes un aizsardzības jomas pārstāvji, kā arī sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbības nodrošinātāji.

Reizē atbalstu darba devēju gadījumā neizmaksās arī gadījumos, ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas, ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process.

Atbalstu neplāno piešķirt arī darba devēja padomes locekļiem, par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes atbalsts, darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam, darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības sācis pēc šī gada 30.septembra, ja darba devējs nav iesniedzis VID pamatojumu par ieņēmumu samazinājumu, kā arī ja darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums.

Darba devēja darbiniekam atbalsts tiks sniegts 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no šī gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus būs noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību.

Savukārt pašnodarbinātai personai atbalstu plānots piešķirt 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības par laikposmu no šī gada 1.jūlija līdz 30.septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 1.jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Turpretī pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, atbalstu paredzēts izmaksāt 50% apmērā no mēneša vidējā ceturkšņa apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021.gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi. Tikmēr patentmaksātājs varēs saņemt 250 eiro par kalendāra mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents.

Uz algu subsīdijas atbalstu darba devējiem, pašnodarbinātajām personām un patentmaksātājiem būs jāpiesakās VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā. Par atbalstu oktobrim būs jāpiesakās 25.novembrim un par atbalstu novembrim – līdz 15.decembrim.

Vienlaikus, lai atbalsts tiktu piešķirts, tas vēl jāapstiprina Eiropas Komisijai (EK).

Jau vēstīts, ka līdz 15.novembrim Latvijā spēkā ir stingri Covid-19 ierobežojumi.