“Alūksnes putnu ferma” apšauba šokējošo kadru autentiskumu – izteiktie pārmetumi esot nepamatoti 0
Jau vēstījām, ka organizācija “Dzīvnieku brīvība” paudusi satraukumu par kādu it kā “Alūksnes putnu fermā” uzņemtu videomateriālu, kurā redzamas skarbos apstākļos turētas, ar ērcītēm apsēstas dējējvistas, no kurām dažas izskatās pusdzīvas. Savukārt uzņēmuma pārstāvji apšauba videomateriāla autentiskumu un norāda, ka viņu putnu audzētavā šādu problēmu neesot.
Anonīmi uzņemtos videomateriālus pirmdienas vakarā medijiem izplatīja biedrība “Dzīvnieku brīvība”, norādot, ka tie saņemti “no drošiem avotiem – pētnieciskiem žurnālistiem, kuru identitātes organizācija aizsargā”. Pēc dzīvnieku tiesību aizstāvju paustā, video dokumentēti tādi labturības pārkāpumi kā asas metāla konstrukcijas sprostos, zem kurām vistas iesprūst un tiek nomīdītas, plaša apmēra parazītu invāzija, trūdoši līķi, starp kuriem dzīvās vistas dēj olas, kā arī slimi un novārguši dzīvnieki, kas atstāti bez ūdens, barības un veterinārās palīdzības ejās uz betona grīdas.
Latvijas Televīzijas raidījums “Aizliegtais paņēmiens” pievērsies situācijas padziļinātai izpētei, aicinot par videomateriāliem un situāciju putnu audzētavā izteikties arī “Alūksnes putnu fermas” un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāvjus.
Uzņēmums norāda, ka regulāri ievēro visas noteiktās prasības un sadarbojas ar uzraugošajām institūcijām, uzsverot, ka šāda veida pārkāpumi viņu saimniecībā neesot konstatēti.
Uzņēmuma pārstāvji arī atzīmē, ka video izcelsme neesot skaidra un neesot iespējams pārliecināties par tā autentiskumu, tādēļ izteiktie pārmetumi esot nepamatoti. Vienlaikus tie norāda uz reputācijas riskiem, ko rada nepārbaudītas informācijas publiskošana.
Tikmēr PVD informē, ka, veicot pārbaudes attiecīgajā uzņēmumā, būtiski dzīvnieku labturības pārkāpumi neesot konstatēti. Dienests uzsver, ka uzraudzība tiek veikta regulāri un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
PVD pārstāvji raidījumam norādījuši, ka, saņemot papildu informāciju vai pierādījumus, dienests ir gatavs atkārtoti izvērtēt situāciju un veikt nepieciešamās pārbaudes. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka līdzšinējie konstatējumi neliecina par sistemātiskiem pārkāpumiem.
Eksperti raidījumā norāda, ka videomateriālā redzamās pazīmes, tostarp parazītu izplatība un novājinātu putnu klātbūtne, var liecināt par būtiskām labturības problēmām, ja tās patiešām fiksētas konkrētajā saimniecībā, vienlaikus uzsverot nepieciešamību rūpīgi pārbaudīt materiāla izcelsmi un kontekstu.
Vienlaikus nozares speciālisti akcentē, ka uzraudzības sistēmai jāspēj savlaicīgi identificēt riskus un novērst iespējamos pārkāpumus, kā arī būtiski ir nodrošināt gan caurspīdīgu kontroli, gan sabiedrības uzticēšanos pārtikas ražošanas ķēdei.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, “Dzīvnieku brīvība” jau vairākkārt izteikusi pārmetumus “Alūksnes putnu fermai” par apstākļiem, kādos tajā tiek turētas dējējvistas. Uzņēmums savukārt sūdzējies, ka 2026. gada februārī un martā tā teritorijā konstatēti vismaz četri nesankcionētas iekļūšanas mēģinājumi, tostarp, izmantojot bezpilota lidaparātus jeb dronus. Saistībā ar mēģinājumiem iekļūt “Alūksnes putnu fermas” teritorijā uzņēmums vērsies tiesībsargājošajās iestādēs.
Putnkopības un olu ražošanas uzņēmums “Alūksnes putnu ferma” ietilpst koncernā “Agrova Baltics”.
Informācija “Firmas.lv” liecina, ka “Alūksnes putnu ferma” 2024. gadā strādāja ar 10,929 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,8% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus uzņēmums cieta 335 618 eiro zaudējumus.
Uzņēmums reģistrēts 2003. gadā, un tā pamatkapitāls ir 6,5 miljoni eiro. “Alūksnes putnu ferma” īpašnieks ir AS “APF Holdings”.
Jau ziņots, ka “Agrova Baltics” koncerns 2025. gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 24,314 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 91,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa bija 5,161 miljons eiro pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
Uzņēmumu grupā ietilpst putnkopības un olu ražošanas uzņēmums “Alūksnes putnu ferma”, vairumtirdzniecības uzņēmums SIA “APF Trading”, putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniedzējs SIA “Oluksne”, gāzes un organiskā mēslojuma ražotājs SIA “APF Energy” un putnkopības un jaunputnu audzēšanas uzņēmums SIA “Preiļu putni”. Tāpat “Agrova Baltics” pieder 51% Lielbritānijas mobilo spēļu kompānijā “Chick Game Studios”.
Kompānija “Agrova Baltics” reģistrēta 2017. gadā. “Agrova Baltics” lielākais akcionārs ir Adamovičs. Kompānijas akcijas ir iekļautas biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”.