Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija gatavo jaunus plašus raķešu un dronu triecienus Ukrainai. Pēc viņa teiktā, par iespējamo uzbrukumu liecina Ukrainas izlūkdienestu iegūtā informācija.
Par to Zelenskis pavēstīja pēc sanāksmes ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba, Galvenās izlūkošanas pārvaldes, Ārējās izlūkošanas dienesta un Ukrainas Drošības dienesta vadību.
“Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes speciālisti ieguvuši dokumentus, kas liecina par krievu gatavošanos jauniem raķešu un dronu triecieniem Ukrainai, tostarp, kā viņi paši norāda, pa lēmumu pieņemšanas punktiem. Starp tiem ir gandrīz divdesmit politisko centru un militāro punktu,” paziņoja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka Ukraina šo informāciju uztver ļoti nopietni.
Vienlaikus viņš norādīja, ka Ukrainu nevar salīdzināt ar Krieviju, jo atšķirībā no agresorvalsts Ukrainas spēks slēpjas tautas gatavībā aizstāvēt savu valsti.
“Taču Krievijas vadībai īpaši jānorāda, ka Ukraina tomēr nav Krievija, un atšķirībā no agresorvalsts, kur ir konkrēts šī kara autors un viņa ilggadējā apkārtne, kas nodrošina viņa atrautību no realitātes, Ukrainas aizsardzības avots ir Ukrainas tautas gatavība cīnīties par savu neatkarību un savu patstāvīgo valsti,” norādīja Zelenskis.
Prezidents arī uzsvēra, ka Ukrainas tauta pelnījusi savu suverenitāti tāpat kā jebkura cita nācija.
“Tautu nav iespējams uzvarēt. Krievijai jāizbeidz savs karš un jāvienojas par cienīgu mieru, nevis jāmeklē, ar ko vēl iebiedēt Ukrainu,” piebilda Ukrainas prezidents.
Zelenskis arī paziņoja, ka Ukraina gatavo atbildes soļus uz Krievijas gaisa uzbrukumiem: “Nosakām mērķus mūsu turpmākajām tālās darbības sankcijām pret Krieviju par šo karu un triecieniem mūsu pilsētām un ciemiem. Ukraina neatstās bez sekām nevienu agresora triecienu, kas atņem dzīvības mūsu cilvēkiem. Mēs pilnīgi taisnīgi veicam atbildes triecienus pa Krievijas naftas rūpniecību, militāro ražošanu un personām, kuras tieši izdara kara noziegumus pret Ukrainu un ukraiņiem.”
Jau ziņots, ka naktī uz 14. maiju Krievija veica vienu no masīvākajiem gaisa uzbrukumiem Ukrainai kopš pilna mēroga kara sākuma. Uzbrukumā gāja bojā 24 cilvēki, tostarp trīs bērni.