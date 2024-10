Foto: LETA

Andris Ameriks atgriezies pie darba Rīgas brīvostas pārvaldē: šoreiz kā darbinieks







Latvijā top jauna ostu reforma. Tās mērķis – pārtraukt ostu saikni ar politiku. Atšķirībā no iepriekšējas reformas, kas paredzēja to pārvaldībā lēmumus ļaut pieņemt tikai valstij, tagadējā piedāvājumā loma būtu arī pašvaldībām. Izmaiņas gan atkal tiek smagi kritizētas, un nav skaidrs, vai šīs Saeimas sasaukuma laikā izdosies reformas pieņemt. Tikmēr Rīgas brīvostas pārvaldē kā darbinieks atgriezies Andris Ameriks, kurš kā galvaspilsētas vicemērs savulaik ostas valdi vadīja turpat 9 gadus, ziņots TV3 raidījumā “Nekā Personīga”.

Pagājušajā nedēļā Kazahstānā notika ikgadējā starptautiskā izstāde, kur zem vienota zīmola (VIA LATVIA) kopā ar transporta un loģistikas nozares pārstāvjiem un uzņēmumiem, piedalījās arī Rīgas Brīvostas pārvalde. Osta paziņojumā presei raksta, ka tai ir būtiski noturēt esošo kravu plūsmu ar Kazahstānu un svarīgi piesaistīt jaunus klientus no Centrālās Āzijas. Forums esot bijis plaši apmeklēts. Vienā no fotogrāfijām, ar kurām izstādes dalībnieki dalījās sociālajos tīklos, “ Nekā personīga” pamanīja arī ekspolitiķi Andri Ameriku. Brīvostas pārvaldes mājas lapā informāciju par Ameriku kā ostas darbinieku netika atrasta. Par viņa darba gaitām, kopš viņš atstāja Eiropas parlamentu, neko nezināja arī ostas augstākā lēmējinstitūcija – valde.

Rīgas ostas valdes priekšsēdētāja vietniece Liene Priedīte-Kanceviča norādīja, ka izpildpersonu pieņemšana darbā ir pārvaldnieka kompetence, savukārt valdes locekle Baiba Bāne apliecināja, ka viņa nebija informēta par Amerika nodarbināšanu, tomēr uzsvēra viņa pieredzi ostu jautājumos.

Kaut izpildaparāts ir pakļauts valdei, ostas pārvaldnieks ir vienīgā persona, par kuru valde balso. Gan Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, gan viņa vietnieks Mārtiņš Ziemanis savos amatos nonāca laikā, kad Rīgas ostas valdes priekšsēdētājs bija Andris Ameriks.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš atklāja, ka Ameriks ir pieņemts darbā kā eksperts. Ostas pārvaldnieks stāsta, ka viņa birojā bijusi vakance un Ameriks pieņemts darbā par ekspertu. Politiķis ieņēmis augstu pozīciju Eiropas parlamenta Transporta un tūrisma komitejā. Un Amerika zināšanas un kontakti ostai esot aktuāli. Bijušais Rīgas vicemērs un Eiropas Parlamenta deputāts Ameriks darbu ostā sācis no šā gada 2.septembra.

Vidējais eksperta atalgojums mēnesī ostā ir virs 3 tūkstošiem eiro.

Politikā Ameriks ir vairāk nekā 30 gadus. Viņa aktīvākais laiks saistāms ar partiju “Gods kalpot Rīgai”, kuras kodolā apvienojās cilvēki, kas iepriekš bija Aināra Šlesera vadītajā, vēlāk likvidētajā politiskajā organizācijā Latvijas pirmā partija /Latvijas ceļš. 2010.gadā Rīgas vicemēram Šleseram aizejot uz Saeimu, Ameriks līdzās mēram Nilam Ušakova ieņēma Šlesera vietu.

2010.gada oktobrī Ameriku ievēlēja par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāju. Tā dēvētās Oligarhu lietas izmeklētāji uzskatīja, ka balsojums ostas valdē bijis iepriekš sarunāts. KNAB izmeklēja versiju, ka Šlesers piedāvājis Aivaram Lembergam ietekmēt ostas valdes locekli Viesturu Silenieku, lai viņš nobalso par Ameriku apmaiņā pret ostas reklāmas līgumu ar Lembergam tobrīd svarīgo izdevniecību “Mediju nams’. Pret Šleseru un Lembergu prokuratūra lietu izbeidza pierādījumu trūkumu dēļ. lggadējais ostas pārvaldnieks atlūgumu iesniedza četrus gadus vēlāk, jau pēc tam, kad viņu tiesāja dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā.

Arī Ušakova /Amerika tandēms nenostrādāja pilnu sasaukuma laiku. Tam par iemeslu kļuva KNAB sāktā “ Rīgas satiksmes “ krimināllieta, kas atklāja iespaidīgas korupcijas shēmas jauno transportu iepirkumos. Starp arestētajiem bija arī Amerika partijas biedrs, kā arī biznesa partneris. Kratīšanas notika arī pie mēra un vicemēra mājās. Dažus mēnešus vēlāk Ušakovs ar Ameriku paziņoja par kopīgu startu Eiropas Parlamenta vēlēšanās no Saskaņas saraksta un abus ievēlēja. Reklāma Reklāma Nespējot atšķetināt sarežģītās shēmas Rīgas satiksmes lietā un iegūt pietiekamus pierādījumus, lai ietu uz tiesu, KNAB to pirms gada izbeidza. Taču Taureņu pirtī ierakstītās politiķu un uzņēmēju sarunas kalpoja kā pierādījums jaunai krimināllietai. Tiesībsargi uzskata, ka par Rīgas domes piešķirtajām atlaidēm mikroautobusos, kura biznesā tolaik bija ieinteresēts Amerika partijas biedrs Aleksandrs Brandavs, domes augstākā vadība prasījusi kukuli. Lietā iesaistītie savu vainu noliedz. No apsūdzībām Ušakovu un Ameriku iepriekš sargāja Eiropas parlamentāriešiem piešķirtā imunitāte. Amerikam tādas vairs nav un prokurors Ando Skalbe pirms mēneša aģentūrai LETA stāstīja, ka Amerikam drīzumā uzrādīs apsūdzību. Patlaban šis kriminālprocess apturēts, “Nekā personīga” šonedēļ uzzināja prokuratūrā.