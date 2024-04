“Šampanieti parasti dzer par savu naudu!” Ameriks grauj ilūzijas, vai Rīgā būs “Rail Baltica” un kas par to maksās Ieteikt







Būs Rīgā “Rail Baltica” dzelzceļa līnija vai nē? Šo jautājumu TV24 raidījumā “Ziņu top” lūdza komentēt Eiropas Parlamenta (EP) deputātam Andrim Amerikam (Gods kalpot Rīgai), kurš uzreiz atzina, ka “pirmajā posmā nebūs”.

“Es varu droši teikt, ka pirmajā posmā Rīgā nebūs. Starp Rīgu un Salaspili nav īpaši liels attālums. Kā to saka Eiropas Komisija, vienkāršiem vārdiem runājot, Eiropas nodokļu maksātāji ir gatavi maksāt par [“Rail Baltica“] pamattrasi. Un pamattrase ir viennozīmīgi svarīga, lai no Tallinas tālāk nokļūtu Eiropā. Viss tas, kas ir blakus šai pamattrasei, – vai jūs to velkat uz ostu vai lidostu, vai vēl kaut kur, tas ir šampanietis. Šampanieti parasti dzer par savu naudu! Balsts, ko šobrīd liek iekšā, tas ir šampanietis. Ja liks vēl vienu – būs vēl viens šampanietis. To šodien neviens negrib pateikt, bet tas viss beigās būs jāapmaksā no Latvijas valsts budžeta,” uzsvēra EP deputāts Ameriks.

Ameriks atkārtoti norādīja, ka “Rail Baltica” pamattrase būs tā, ko apmaksās Eiropa. “Īstenībā tas balsts Daugavā būtu jāliek tur, kur iet pamattrase pie Salaspils pāri. Tur Daugavā ir jāuzceļ tas pirmais tilts. Īstenībā, kāda jēga šobrīd ir būvēt kaut kādu gabaliņu? Nu, tas ir kā tuksnesī tiltu būvēt. Ja nav pamattrases, tad nav jau arī tālākā. Un tas diezgan stigri šobrīd ir pateikts. Mēs šeit runājam tāpat kā par citiem jautājumiem…Nu, lai Eiropa runā, mēs šo naudu notērēsim, gan jau Eiropa iedos nākošo! Šobrīd izskatās, ka šādi projekti kā “Rail Baltica” Eiropas Savienībā ir apmēram 12,” skaidroja Ameriks intervijā TV24 raidījumā “Rail Baltica”, diskutējot par to, vai Rīgā būs “Rail Baltica” dzelzceļa līnija vai nebūs.

EP deputāts Ameriks uzskata, ka dabūt papildu naudu no ES būšot “praktiski nerāli”, ņemot vērā Ukrainas notikumus. “Laikam tos līgumus nevar lauzt, kas ir noslēgti būvniekiem pirms trīs, četriem gadiem. Jā, es saprotu, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka šodien tas pamatuzstādījums ir tāds, ka nav jēgas to vienu vai divus balstus būvēt Daugavā, ja nebūvē pamattrasi. Un, ja pamattrase līdz 2030.gadam nebūs gatava, kā ir solīts, tad tajā laikā jau būs atkal citi politiķi un prokuratūra atkal rosinās kārtējo lietu, un visi staigās un skaidrosies, kāpēc viņi šinī Daugavas vietā būvēja to balstu, nevis tur, kur to vajadzēja,” sacīja Ameriks TV24 raidījumā “Ziņu top”.

Komentāra noslēgumā gan Ameriks mierināja, ka uztraukties nevajagot, jo “trase būs”. “Mums šobrīd ir svarīgi nokļūt Eiropā, lai mums būtu drošības aspekts. Lai būtu pa kurieni ieročus vest galu galā! Un galu galā no Rīgas līdz Salaspilij var aizbraukt un tur iekāpt [vilcienā]. Nevajag pārspīlēt…Briselē arī ir vismaz četras Centrālās stacijas, nevis viena – tur ir Rietumstacija, Dienvidstacija un tā tālāk. Arī Rīgai var būt viena vai otra stacija,” urezumēja Ameriks.

Jau ziņots, ka pat pie pozitīvākā scenārija Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju “Rail Baltica” cauri visai Rīgai līdz 2030.gadam nevar pagūt izbūvēt, tā aprīļa sākumā vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.

Satiksmes ministrija (SM) saskaņošanai iesniegusi ziņojumu par to, kādam būtu jāizskatās “Rail Baltica” projektam pēc sešiem gadiem un kur tam ņemt naudu. Dokuments ir ierobežotas pieejamības. Ziņojumā SM piedāvā izvēlēties variantu, kurā jau pirmajā kārtā “Rail Baltica” trase ietvertu savienojumu ar abām Rīgas stacijām – centrālo un lidostas, taču Eiropas standarta sliedes nešķērsotu visu galvaspilsētu.

“De facto” zināms, ka SM piedāvātais scenārijs paredz, ka vilciens, ienākot no Igaunijas puses, šķērso Daugavu netālu no Salaspils un pie Misas būtu atzars, pa kuru tas nogrieztos uz Rīgas lidostu un tālāk ieietu Rīgas Centrālajā stacijā, bet tad veiktu šo ceļu atpakaļ un caur Misu un Iecavu turpinātu kustību uz Lietuvu.

"Rail Baltica" Rīgas Centrālā mezgla būvlaukums, 05.12.2023