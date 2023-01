“Mūs saukāja par panikas cēlājiem, kad teicām, ka būs katastrofa,” Bite prognozē, kad redzēsim pārtikas produktu cenu izmaiņas Ieteikt







Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents, SIA “Karavela” līdzīpašnieks Andris Bite TV24 raidījumā “Dienas personība” prognozē, kad redzēsim pārtikas produktu cenu izmaiņas.

Viņš stāsta, ka parasti ir liela nobīde no brīža, kad ceļas izejvielu cenas, līdz pārtikas preču cenu pieaugumam veikalos.

Piemēram, pārtikas cenas inflācijas ietekmē sāka celties tikai pagājušā gada otrajā ceturksnī, lai gan ražotāji jau 2021. gada rudenī skaidri redzēja, ka būs katastrofa, jo izejvielu cenas uzkāpa debesīs.

“Mēs jau tad publiski teicām, ka pārtikai būs 50% inflācija. Mūs apsaukāja par panikas cēlājiem, nezinātājiem,” Bite atklāja, atgādinot, ka viņu prognozes piepildījās.

Viņš skaidro, ka no brīža, kad ražotājs jūt, kad celsies cenas, līdz brīdim, kad to sajūt pircējs, paiet no sešiem līdz deviņiem mēnešiem. Tas pats notiks atpakaļgaitā.

Bite pastāsta, ka šobrīd var just, ka izejvielu cenas sāk krist. Veikalos pārtikas cenu samazināšanos varēs just tikai šī gada otrajā pusē, ja nenotiks kaut kaut kādas kataklizmas.

Uzņēmējs gan brīdina, ka cenu samazināšanās būs lēna un pakāpeniska, jo visi – tirgotāji, ražotāji, izejvielu tirgotāji – centīsies to noturēt, lai atpelnītu zaudējumus.