Rossa ledājs, Antarktīda Foto. Scanpix/EPA/AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION HANDOUT

Apdraudēta Antarktikas lielākā ledāja stabilitāte – tas ik dienu vairākkārt “palecas” Ieteikt







Kā liecina novērojumi, viens no lielākajiem ledus plauktiem Antarktīdā vienu vai divas reizes dienā strauji nobīdās par 6-8 centimetriem. Konkrēti šis, Rosa ledājs, pēc izmēra ir salīdzināms ar Francijas teritoriju.

Zinātnieki ir atklājuši, ka vairākas reizes dienā ledājs it kā “palecas”, nobīdoties vairākus centimetrus. Novērotāji šo ledāja uzvedību ir saistījuši ar Villas upi, kas ietek ledājā.

Villas upe ir ledus straume Rietumantarktikas ledus joslā, kas pārvietojas ātrāk nekā apkārtējie ūdeņi, taču tā ir arī nevienmērīga. Lielākā daļa plūsmas periodiski iestrēgst un pēc tam pēkšņi atgūst straumes ātrumu.

Pētījumi liecina, ka ledājam blakus esošajā ledus plūsmā dažu minūšu laikā var rasties pat nobīdes par 40 centimetriem, kas ietekmē visa ledus šelfa stabilitāti.

Zinātnieki baidās, ka šāda atsitiena dēļ Rosa ledājs var tikt brīvajā jūrā, kas negatīvi ietekmēs ledus segumu visā reģionā.

Rossa šelfa ledājs (angļu: Ross Ice Shelf) ir lielākais šelfa ledājs Antarktīdā. Ledājs ir vairākus simtus metru biezs, un ap 90% ledus masas atrodas zem ūdens līmeņa. Rosa šelfa ledājs veidojas no okeānā noplūstošiem kontinentālajiem ledājiem. Ledājs ir peldošs, un tas paceļas un nolaižas līdzi paisumam un bēgumam. Dažādu iemeslu rezultātā no ledāja atdalās aisbergi, lielākais no tiem (Aisbergs B-15 31 000 km² platībā (Beļģijas izmērā) tika reģistrēts 2000. gada martā, tā vēstī materiāli Vikipēdijā.