Aptauja: Latvijā 29% bērnu no vairāku bērnu ģimenēm ir sava atsevišķa istaba







Latvijā 29% bērnu, kuri aug vairāku bērnu ģimenē, ir sava atsevišķa istaba, savukārt 71% bērnu dala istabu ar vēl kādu brāli vai māsu, retāk – ar kādu no ģimenes pieaugušajiem, liecina “Bonava Latvija” veiktā aptauja.

Aptaujas dati liecina, ka 34% gadījumu sava individuālā telpa bērniem ir pieejama ģimenēs, kur aug divi bērni, bet trīs un vairāk bērnu ģimenēs iespēja nodrošināt katram bērnam savu istabu strauji sarūk. Apmēram katrā piektajā ģimenē istabu ar vienu vai pat vairākiem bērniem dala arī pieaugušie – šādos apstākļos visbiežāk aug bērni četru un vairāk bērnu ģimenēs.

Vairāku bērnu ģimenēs ir plaši izplatīta prakse vienā istabā izmitināt dažādu dzimumu bērnus. Kopumā 41% ģimeņu bērnistabu dala dažādu dzimumu bērni, bet 36% gadījumu vienu istabu dala māsa un brālis, 4% gadījumu – viens zēns un divas meitenes, bet 3% gadījumu – viena meitene un divi zēni.

Kā rāda aptaujas rezultāti, lielākoties jeb 89% gadījumu vienu istabu dala divi bērni, taču katrā desmitajā ģimenē vienā istabā mīt vairāk par diviem bērniem.

Visbiežāk jeb 42% gadījumos bērnu vecuma starpība ir no viena līdz trīs gadiem vai no trīs līdz sešiem gadiem – 37%, bet 23% ģimeņu vienā istabā mītošo bērnu vecuma starpība pārsniedz sešus gadus. Tas savukārt bieži vien nozīmē, ka viens no bērniem vai arī vairāki bērni vienlaikus ir sasnieguši pubertātes vecumu, kad aktualizējas ar seksualitāti saistīti jautājumi.

Aptauju par bērnu sadzīves apstākļiem pēc “Bonava Latvija” pasūtījuma 2022.gada maijā veicis “Snapshots”, aptaujājot 506 vecākus, kuri audzina divus vai vairāk bērnus.