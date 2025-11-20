Foto: Zane Bitere/LETA

Ar darba koplīguma apstiprināšanu darbinieku kopsapulcē novembra sākumā atrisināts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) un arodbiedrību ieilgušais strīds. Oktobra beigās LVM darbinieki varēja balsot par darba koplīgumu, kuru savstarpēji bija apstiprinājusi LVM valde un uzņēmuma arodbiedrība “LVM Cilvēkam un Mežam”. Balsojumā esot piedalījušies 70% darbinieku un ar ievērojamu balsu pārsvaru darba koplīgums ticis apstiprināts.

Kā atzīst LVM valdes loceklis Māris Kuzmins: “Ikvienam uzņēmuma darbiniekam tika dota iespēja iesaistīties sarunu procesā un sniegt priekšlikums. Sarunās ar arodbiedrību par koplīguma saturu un prioritātēm LVM kā darba devējs atbalstīja sociāli atbildīgu labumu iekļaušanu, darba drošības un stabilitātes garantijas, kā arī nosacījumus, kas atbalsta mazāk aizsargāto darbinieku grupas.”

Valdes loceklis īpaši izceļ, ka LVM ir svarīgi veicināt nodarbinātību reģionos, stiprināt darbinieku veselību, kā arī piesaistīt un motivēt jauno speciālistus. M.Kuzmins: “LVM ikvienā solī ir bijis atvērts kvalitatīvam, cieņpilnam sociālajam dialogam – šis koplīgums tam ir apstiprinājums, ko apliecina arī pārliecinošais darbinieku balsojums.”

Iepriekš medijos jau izskanēja, ka pagājušā gada nogalē, sākoties iekšējām LVM struktūras pārmaiņām, daļa uzņēmuma darbinieku pievienojās Latvijas Meža nozares arodbiedrībai (LMNA), lai darba devējam pieprasītu skaidrojumu par nodarbinātību ietekmējošiem pasākumiem uzņēmumā. Savukārt šī gada augustā citi LVM darbinieki nodibināja uzņēmuma arodbiedrību “LVM Cilvēkam un Mežam”.

No 2025. gada sākuma starp LVM un LMNA notika sarunas par sociālā dialoga vienošanās noslēgšanu, taču tās nevedās raiti, jo abām pusēm bija domstarpības ir par to, kas pārstāv darbinieku intereses – uzņēmuma darbinieku arodbiedrība “LVM Cilvēkam un Mežam” vai LMNA – nozares arodbiedrība. Vienlaikus LVM kopš augusta veda sarunas arī ar uzņēmuma arodbiedrību “LVM Cilvēkam un Mežam” un noslēdza sociālā dialoga vienošanos, vēlāk arī uzsākot darbu pie koplīguma.

Atbilstoši likumam, darba koplīgums stājas spēkā, ja darbinieku kopsapulcē piedalās vismaz puse no visiem darbiniekiem un ar vienkāršu balsu vairākumu nobalso “PAR”. Līdz ar koplīguma noslēgšanu strīds starp LVM un arodbiedrībām ir atrisināts, turklāt, kā lasāms arodbiedrības “LVM Cilvēkam un Mežam” publiskajā paziņojumā, lai veicinātu savstarpējo sadarbību un AS “Latvijas valsts meži” darbinieku interešu vienotu pārstāvību, uzņēmuma arodbiedrība “LVM Cilvēkam un Mežam” ir piedāvājusi Latvijas Meža nozares arodbiedrības patstāvīgajai vienībai “LVM darbinieku neatkarīgā arodorganizācija” noslēgt memorandu par turpmāko sadarbību.

