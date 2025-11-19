Liepājā izskalots drons saceļ trauksmi: notikuma vietā darbojas policija un sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcinātāji 40
Trešdien Liepājas Karostas pludmalē izskalots drons, liecina atbildīgo dienestu publiskotā informācija.
Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Karostas pludmalē, atrasts izskalots bezpilota gaisa kuģim līdzīgs priekšmets. Policija atrodas notikuma vietā, kā arī informācija ir nodota Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS).
NBS ziņo, ka sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas speciālisti ir devušies uz notikuma vietu.
Vienlaikus dienesti apgalvo, ka apdraudējums sabiedrībai pašlaik nav konstatēts.
Par notikušo informēts arī pilsētas mērs Gunārs Ansiņš (Liepājas partija). Viņš uzsver, ka liepājnieku drošība nav apdraudēta.
Jau ziņots, ka šoruden vairākās Latvijas pludmalēs atrastas izskalotas dronu atlūzas. Tās pirmšķietami ir daļas no Krievijas mānekļa drona “Gerbera”.
Tāpat ziņots, ka septembra sākumā Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni. Lai notriektu krievu dronus, gaisā tika pacelti Polijas iznīcinātāji F-16 un sabiedroto F-35.
Jaunākā informācija liecina, ka tas nav bīstams sabiedrībai
Karostā, izskalotais objekts ir pretgaisa aizsardzības mērķis un nav bīstams sabiedrībai, liecina Nacionālo bruņoto spēku (NBS) publiskotā informācija.
NBS sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas speciālisti konstatēja, ka Karostas pludmalē atrastais objekts ir pretgaisa aizsardzības mērķis.
Objekts nav sprādzienbīstams un nerada apdraudējumu sabiedrībai.
Šodien, 19. novembrī, Valsts policija saņēma informāciju, ka Liepājā, Karostas pludmalē atrasts izskalots bezpilota gaisa kuğim līdzīgs priekšmets. Šobrīd Valsts policija atrodas notikuma vietā, kā arī informācija ir nodota @Latvijas_armija. Apstākļi tiek precizēti, apdraudējums… pic.twitter.com/KymotrqEhS
— Valsts policija (@Valsts_policija) November 19, 2025