FOTO: @Valsts_policija/ “X”

Liepājā izskalots drons saceļ trauksmi: notikuma vietā darbojas policija un sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcinātāji 40

LETA
18:56, 19. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Trešdien Liepājas Karostas pludmalē izskalots drons, liecina atbildīgo dienestu publiskotā informācija.

Reklāma
Reklāma
“Ko tālāk? Jāņi – šašlika svētki?” Soctīklos uzvirmo neapmierinātība par dzirdēto 18. novembra koncertā pie Brīvības pieminekļa
“Runa vairs nav par to, vai… bet gan – kad?” Noplūdušas sarunas detaļas no slēgtas konferences Viļņā
Kārtējais krievu drons pārkāpis NATO dalībvalsts gaisa telpu – debesīs pacelti reaktīvie iznīcinātāji
Lasīt citas ziņas

Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Karostas pludmalē, atrasts izskalots bezpilota gaisa kuģim līdzīgs priekšmets. Policija atrodas notikuma vietā, kā arī informācija ir nodota Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS).

NBS ziņo, ka sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas speciālisti ir devušies uz notikuma vietu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Tā nav aiziešana, nav punkts” – Markuss Riva nāk klajā ar paziņojumu, ko neviens negaidīja
Kokteilis
“Mazgājamies un sapošamies kā uz miršanu!” Latviešu astrologs skaidro, ko darīt Nāves Mēness dienās – šodien un rīt
“Mēs sagaidām, ka mūsu partneri ieņems konstruktīvu nostāju…” Turcijas prezidents aicina atsākt Ukrainas un Krievijas sarunas Stambulā

Vienlaikus dienesti apgalvo, ka apdraudējums sabiedrībai pašlaik nav konstatēts.

Par notikušo informēts arī pilsētas mērs Gunārs Ansiņš (Liepājas partija). Viņš uzsver, ka liepājnieku drošība nav apdraudēta.

Jau ziņots, ka šoruden vairākās Latvijas pludmalēs atrastas izskalotas dronu atlūzas. Tās pirmšķietami ir daļas no Krievijas mānekļa drona “Gerbera”.

Tāpat ziņots, ka septembra sākumā Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni. Lai notriektu krievu dronus, gaisā tika pacelti Polijas iznīcinātāji F-16 un sabiedroto F-35.

Jaunākā informācija liecina, ka tas nav bīstams sabiedrībai

Karostā, izskalotais objekts ir pretgaisa aizsardzības mērķis un nav bīstams sabiedrībai, liecina Nacionālo bruņoto spēku (NBS) publiskotā informācija.

NBS sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas speciālisti konstatēja, ka Karostas pludmalē atrastais objekts ir pretgaisa aizsardzības mērķis.

Objekts nav sprādzienbīstams un nerada apdraudējumu sabiedrībai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kārtējais krievu drons pārkāpis NATO dalībvalsts gaisa telpu – debesīs pacelti reaktīvie iznīcinātāji
Igauņu-latviešu kopuzņēmums izstrādājis mazu, bet efektīvu ieroci “Shahed” dronu iznīcināšanai
NATO dalībvalsts teritorijā nogāzies krievu drons
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.