Temperatūrai pazeminoties un gaisam kļūstot aukstākam, daudzas mājsaimniecības, iespējams, ir pamanījušas, ka durvis čīkst biežāk nekā parasti. Šo sezonālo čīkstoņu izraisa mitruma un temperatūras izmaiņas, jo koks un metāls saraujas, eņģes var izžūt vai kļūt stingrākas, izraisot pazīstamo vaidēšanu katru reizi, atverot durvis. Un, iestājoties ziemai un aukstākam laikam, visticamāk, šī skaņa mājsaimniecībās kļūs biežāk dzirdama.

Tomēr jūsu virtuvē jau ir viens lēts risinājums, kas var palīdzēt – trauku mazgāšanas līdzeklis. 

Viss, kas jums jādara, ir jāuzspiež neliels daudzums trauku mazgāšanas līdzekļa uz  eņģes un dažas reizes durvis jāatver un jāaizver.  Eksperti pauž, ka šis triks salabos jūsu čīkstošās durvis dažu sekunžu laikā.

Arī kāds platformas “Reddit” lietotājs uzslavēja metodes efektivitāti un rakstīja: “Vienkārši uzklājiet nelielu daudzumu eņģes augšpusē, paberzējiet to ar pirkstiem, dažas reizes atveriet un aizveriet durvis, noslaukiet lieko daudzumu ar salveti, un čīkstēšanai vajadzētu pazust.”

Atšķirībā no cepamajām eļļām vai aerosoliem, trauku mazgāšanas līdzeklis nav taukains un neatstāj lipīgas paliekas. Tas arī palīdz atbrīvoties no putekļiem un netīrumiem, kas ir divi galvenie čīkstošo eņģu cēloņi, kas nozīmē, ka, lietojot trauku mazgāšanas līdzekli, jūs vienlaikus tīrāt un palīdzat atbrīvot eņģu kustību.

Patiesībā – trauku mazgāšanas līdzeklis ir ļoti universāls. Tas var palīdzēt ne tikai ar durvīm, bet arī traipu tīrīšanā, logu mazgāšanā, vannas istabu tīrīšanā un dārza mēbeļu tīrīšanā.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

