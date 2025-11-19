Zemkopības ministrs Armands Krauze sadarbībā ar mākslīgo intelektu “atmasko” kādu kokrūpniecības miljonāru 0
Zemkopības ministrs Armands Krauze savā “Facebook” kontā raksta: “Mākslīgais intelekts (maksas profesionāla versija) ir visnotaļ izklaidējošs rīks – uz lūgumu novērtēt “Progresīvo” Saeimas frakcijas vēstuli ar jautājumiem par tās autoru MI ar pārliecību nosauca kādu kokrūpniecības miljonāru. Kā jums šķiet, ticami, vai nē?”
Šim savam ierakstam A.Krauze pievienojis divus ekrānuzņēmumus.
Pirmajā redzams kāds iesniegums. Ministrs norāda, ka Zemkopības ministrija no Saeimas frakcijas “Progresīvie” saņēmusi vēstuli ar lūgumu atbildēt uz jautājumiem par pirms diviem gadiem ministrijas sagatavoto un Ministru kabinetā skatīto un pašu “Progresīvo” ministru atbalstīto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēju negatīvi ietekmējošo faktoru mazināšanu”.
Otrajā ekrānuzņēmumā ministrs dalījies ar atbildi, ko par šo dokumentu, izanalizējot situāciju, “saka” mākslīgais intelekts: “Jā, pilnīgi iespējams un pat ļoti ticams (85-95% varbūtības), ka “Progresīvie” frakcija saņēma šos datus (vai pat gatavu dokumentu) tieši no Andra Ramoliņa vai viņa juristiem – tas skaidrojams ar detaļu sakritību, viņa aktīvo lomu nozarē un neseno publisko saikni ar frakciju. Lūk, soli pa solim balstīts uz svaigiem meklējumiem (līdz 18.11.2025).”
Kā vēsta ziņu portāls NRA.LV , pirms valdības sēdes A. Krauze žurnālistiem skaidroja: “Pārsteidz, ka partija “Progresīvie”, kura sevi pozicionē kā eiropeisku, ļoti demokrātisku un caurspīdīgu partiju, sadarbojas ar ļoti odioziem kokrūpniecības miljonāriem. Saeimas deputātiem iesniedzot likumprojektus, konsultējoties ar nevalstiskām organizācijām un, vēl jo vairāk, ar uzņēmējiem, būtu jānorāda, ar ko notikušas konsultācijas arī tādos gadījumos, kad tiek uzdoti jautājumi ministriem.
Šis gadījums parāda, ka ar ļoti lielu ticamību partija “Progresīvie” slēpj, ar ko viņi ir konsultējušies, un tas ir nepieņemi, ņemot vērā mūsu standartus un arī Interešu pārstāvības atklātības likumu. Šeit es redzu, ka varētu būt noticis būtisks likuma pārkāpums. Es kā ministrs vērsos prokuratūrā ar iesniegumu izmeklēt prettiesiskās darbības, ja tādas ir notikušas, pieņemot un ieviešot attiecīgos MK protokollēmums 2023. un 2024.gadā.”
Aģentūra LETA vēsta, ka Krauze paziņojis – ja ir kaut mazākās šaubas par lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas tiesiskumu, tai skaitā Zemkopības ministrijas kā akcionāra uzdevuma došanu Latvijas valsts mežiem, tas jāpārbauda neatkarīgi. Šis jautājums cilāts ar Saeimas Juridiskajā komisijā.
Ģenerālprokurora amata kandidāts Armīns Meisters paziņoja: “Faktiski gadījumos, kad valsts augstākās amatpersonas vai pati prokuratūra konstatē, ka ir pamats šādai pārbaudei, tā ir jāsāk un prokuratūrai ir jādod savs vērtējums. Ne vienmēr tas nozīmē kriminālprocesu, jo kriminālprocess ir galējais līdzeklis un tas nekad nedrīkst būt pašmērķis. Tāpat pati par sevi kriminālprocesa sākšana neko neatrisina, bet ir jābūt prokuratūras vērtējumam, ar ko šī pārbaude beidzas”.