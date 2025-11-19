“Gaidīja vilcienu un strauji izmetās tam priekšā…” Notikusi letāla sadursme starp vilcienu un jaunu vīrieti 2
Trešdienas pēcpusdiena pienāca ar skumjām ziņām par kārtējo negadījumu, kas noticis uz vilciena sliedēm. Vien dažu simtu metru attālumā no Zasulauka stacijas gulēja 32 gadus veca vīrieša mirstīgās atliekas, informē TV3 raidījums “Degpunktā”.
Raidījumā norāda, ka gan skatoties videomateriālus, gan uzklausot mašīnista sacīto, visi notikušā apstākļi liek domāt, ka pakļūšana zem vilciena bijis apzināts lēmums.
Pēc pasažieru pārvadātāja “Vivi” sniegtās informācijas, šis cilvēks gaidījis vilcienu, bet tad strauji izmeties tam priekšā. Vilciena vadītājs veica avārijas bremzēšanu un izmantoja signālu, taču diemžēl sadursmi vairs nebija iespējams novērst. Izsaukti operatīvie dienesti, vēsta raidījums “Degpunktā”.
Kā informē raidījums “Degpunktā,” tad konkrētais vilciens, kas bija iesaistīts sadursmē, kustību atsāka aptuveni pēc 30 minūtēm, taču arī citos maršrutos vēl vairākas stundas bija vērojamas laika nobīdes.
Plašāk skaties: