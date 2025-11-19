“Atteikšanās no teritorijām un armijas samazināšana…” ASV jaunais “miera piedāvājums” Ukrainai izraisa sašutumu 0
Ukraina saņēmusi jaunus miera piedāvājumus no ASV, kas pieprasa Kijivai atteikties no Krievijas kontrolētajām teritorijām un vairāk nekā uz pusi samazināt savu armiju, trešdien aģentūrai pavēstījusi augsta ranga amatpersona, kas informēta par šiem priekšlikumiem.
Ir zināms, ka plāna noteikumi atspoguļo Kremļa ilgstošos politiskos mērķus. Tāpat arī zināms, ka Trampa administrācija slepeni sadarbojas ar Krieviju, lai izstrādātu jaunu plānu, kas varētu novest pie kara beigām. Tomēr šis plāns nozīmētu Ukrainas kapitulāciju, ziņoja “Financial Times”.
“Varu apstiprināt šo pārsteidzošo priekšlikumu, ko ASV un Krievija virza ukraiņiem. Tas būtu līdzvērtīgs Ukrainas kapitulācijai, un cilvēki, kurus es pazīstu, saka, ka tās ir vienkārši Kremļa augstākās prasības,” norāda ārzemju medijs.
Pēc ārzemju mediju sniegtās informācijas var noprast, ka plānā ietilpst:
- Ukrainas armijas samazināšana uz pusi;
- atteikšanās no noteiktiem ieročiem;
- atteikšanās no Donbasas.
“Financial Times” norādīja, ka plāns paredz arī Ukrainas atteikšanos no galvenajām ieroču kategorijām un ietvers ASV militārās palīdzības samazināšanu, kas līdz šim bijusi vitāli svarīga valsts aizsardzībai. Tas potenciāli varētu padarīt Ukrainu neaizsargātu pret Krievijas agresiju nākotnē.
“Plāns arī paredz krievu valodas atzīšanu par oficiālo valsts valodu Ukrainā un oficiālu statusu Krievijas Pareizticīgās baznīcas vietējai filiālei – noteikumi, kas atspoguļo Kremļa ilgstošos politiskos mērķus,” teikts paziņojumā.
Teritorijas apmaiņa pret drošības garantijām
“Axios” ziņo, ka Donalda Trampa jaunajā plānā paredzēts nodot Krievijai tās Ukrainas austrumu daļas, kuras tā pašlaik nekontrolē, apmaiņā pret ASV drošības garantijām Ukrainai un Eiropai pret turpmāku Krievijas agresiju.
Plāns paredz, ka Krievija iegūtu pilnīgu kontroli pār Luhansku un Doņecku, neskatoties uz to, ka Ukraina joprojām kontrolē aptuveni 12% no šīm teritorijām.