Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

“Atteikšanās no teritorijām un armijas samazināšana…” ASV jaunais “miera piedāvājums” Ukrainai izraisa sašutumu 0

LETA. la.lv
22:32, 19. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukraina saņēmusi jaunus miera piedāvājumus no ASV, kas pieprasa Kijivai atteikties no Krievijas kontrolētajām teritorijām un vairāk nekā uz pusi samazināt savu armiju, trešdien aģentūrai pavēstījusi augsta ranga amatpersona, kas informēta par šiem priekšlikumiem.

Reklāma
Reklāma
“Ko tālāk? Jāņi – šašlika svētki?” Soctīklos uzvirmo neapmierinātība par dzirdēto 18. novembra koncertā pie Brīvības pieminekļa
“Runa vairs nav par to, vai… bet gan – kad?” Noplūdušas sarunas detaļas no slēgtas konferences Viļņā
Kārtējais krievu drons pārkāpis NATO dalībvalsts gaisa telpu – debesīs pacelti reaktīvie iznīcinātāji
Lasīt citas ziņas
Avots, kas vēlējies saglabāt savu anonimitāti, pastāstījis, ka Vašingtonas priekšlikumi paredz “Krimas un citu Krievijas ieņemto reģionu atzīšanu” un armijas samazināšanu līdz 400 000 vīru.

Ir zināms, ka plāna noteikumi atspoguļo Kremļa ilgstošos politiskos mērķus. Tāpat arī zināms, ka Trampa administrācija slepeni sadarbojas ar Krieviju, lai izstrādātu jaunu plānu, kas varētu novest pie kara beigām. Tomēr šis plāns nozīmētu Ukrainas kapitulāciju, ziņoja “Financial Times”.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Gaidīja vilcienu un strauji izmetās tam priekšā…” Notikusi letāla sadursme starp vilcienu un jaunu vīrieti
Kokteilis
“Tā nav aiziešana, nav punkts” – Markuss Riva nāk klajā ar paziņojumu, ko neviens negaidīja
Kokteilis
“Mazgājamies un sapošamies kā uz miršanu!” Latviešu astrologs skaidro, ko darīt Nāves Mēness dienās – šodien un rīt

“Varu apstiprināt šo pārsteidzošo priekšlikumu, ko ASV un Krievija virza ukraiņiem. Tas būtu līdzvērtīgs Ukrainas kapitulācijai, un cilvēki, kurus es pazīstu, saka, ka tās ir vienkārši Kremļa augstākās prasības,” norāda ārzemju medijs.

Pēc ārzemju mediju sniegtās informācijas var noprast, ka plānā ietilpst:

  • Ukrainas armijas samazināšana uz pusi;
  • atteikšanās no noteiktiem ieročiem;
  • atteikšanās no Donbasas.

“Financial Times” norādīja, ka plāns paredz arī Ukrainas atteikšanos no galvenajām ieroču kategorijām un ietvers ASV militārās palīdzības samazināšanu, kas līdz šim bijusi vitāli svarīga valsts aizsardzībai. Tas potenciāli varētu padarīt Ukrainu neaizsargātu pret Krievijas agresiju nākotnē.

“Plāns arī paredz krievu valodas atzīšanu par oficiālo valsts valodu Ukrainā un oficiālu statusu Krievijas Pareizticīgās baznīcas vietējai filiālei – noteikumi, kas atspoguļo Kremļa ilgstošos politiskos mērķus,” teikts paziņojumā.

Teritorijas apmaiņa pret drošības garantijām

“Axios” ziņo, ka Donalda Trampa jaunajā plānā paredzēts nodot Krievijai tās Ukrainas austrumu daļas, kuras tā pašlaik nekontrolē, apmaiņā pret ASV drošības garantijām Ukrainai un Eiropai pret turpmāku Krievijas agresiju.

“Ukraina un tās atbalstītāji to uzskatīs par milzīgu piekāpšanos Krievijai. Baltā nama viedoklis, pēc ASV amatpersonas teiktā, ir tāds, ka Ukraina, visticamāk, zaudēs šīs teritorijas jebkurā gadījumā, ja karš turpināsies, un tāpēc Ukrainas interesēs ir panākt vienošanos tagad,” teikts publikācijā.

Plāns paredz, ka Krievija iegūtu pilnīgu kontroli pār Luhansku un Doņecku, neskatoties uz to, ka Ukraina joprojām kontrolē aptuveni 12% no šīm teritorijām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mēs sagaidām, ka mūsu partneri ieņems konstruktīvu nostāju…” Turcijas prezidents aicina atsākt Ukrainas un Krievijas sarunas Stambulā
“Runa vairs nav par to, vai… bet gan – kad?” Noplūdušas sarunas detaļas no slēgtas konferences Viļņā
Kārtējais krievu drons pārkāpis NATO dalībvalsts gaisa telpu – debesīs pacelti reaktīvie iznīcinātāji
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.