“Mazgājamies un sapošamies kā uz miršanu!” Latviešu astrologs skaidro, ko darīt Nāves Mēness dienās – šodien un rīt 0
Nāves mēness astroloģisko apskatu savā sociālā tīkla “Facebook” kontā publicējis Andis Geste. Viņš norāda, ka mūs sagaida interesants laiks. Lūk, kas mūs sagaida šodien un rīt.
Šodien un rīt (20. novembrī) līdz 08:45 ir tukšs Mēness Skorpionā – Nāves Mēness, jeb Nebūtības Aka. Reizi gadā tāda mums ir. Ļoti forši!
Mazgājam un mēžam mājas. Mazgājamies paši ar sālsūdeni. Vislabāk šķipsniņu sāls (ne paku) kaut kur nozagt (piedodiet, restorāni!) un to sajaukt ar parasto sāli. Šķipsniņa tad ievibrinās pat veselu paku parastās sāls, kurai piebērsiet zagto sāli klāt. Proporcijai nav nozīmes. Zagtā sāls ņem nost. Ņem nost sērgas, neveiksmes, vientulību u.t.t. Tad to paku var turēt vannas istabā un ik pa laikam ar sāli nomazgāties.
Šodien atdodam citiem visu, kas ir lieks un vairs nekalpo. Nomazgājamies un sapošamies kā uz miršanu. Elpojam brīvi, mierīgi un laimīgi. Salīgstam ar Nāvi mieriņu, sevišķi, ja dikti bail. Smejamies, ja bail. Nāvei pašai bail un vienīgais, no kā Nāve baidās, ir smiekli.
Metam nost sliktās atkarības šodien. Atkarības īsti nevar izārstēt. Atkarīgs cilvēks vienmēr paliks atkarīgs, bet var nomainīt atkarību komplektu – ja bija atkarība no ugunsdziras, var paņemt veselīgu dzīves veidu kā atkarību.
AA klubiņš arī ir sava veida atkarība, bet jau pulka labāka par šnabja lakšanu. Ja bija atkarība no kāda cilvēkveidīgā, griežam nost! Lai Jupis viņus visus rāvis! Labāk, lai man ir atkarība no tievēšanas, teātra vai filatēlistu pulciņa, nekā no kāda mūlāpa vai kādas formētas zoss!
Domās izmetam Nebūtības akā visu, kas nekalpo. Vainas sajūtu var izlidināt. Parāda sajūtu. Visu, visu! Esam tik tīri un viegli, cik varam būt! Ja gribas vērt vaļā jaunu lapu dzīvē, tad tā ir jāver vaļā rīt, kad ir nerēli jaudīgs jaunmēnesis Skorpionā.
Tas dos spēku noturēt savu līniju un neiekrist atpakaļ vecajos musturos. Ja kādas līnijas dzīvē bija aplam grūtas, tad tagadiņ ir īstais brīdis izlikt sevi visu, atdot visus savus spēkus un nekrist atpakaļ vecajā.
Rīt jau jauns mēness un sestdien jau sākas gaišais un priecīgais Strēlnieks. Tad jau lampiņas, Ziemassvētki, tirdziņi un karstvīns (tiem, kas nav AA). Un dāvanas, un eglīte, ja ir ģimenes tradīcijas, vai Tinderis, ja ir luste. Dzīve drīz jau atkal aizies virpulī, bet mēs jau būsim tīri, smaržīgi un ar jaunām, jaukām atkarībām.
Ak, jel! Pirtis aizmirsu! Pirtīs super labi der šodien un visādas aukstās peldes. Matus nogriežam šodien (var uz nulli, ja kaut kāda pamatīgāka šaize dzīvē un no tās jātiek vaļā). Nagus ragus apgriežam. Ejam pie masieriem un uz skaistumkopšanu, lai esam smuki kā pie sv. Pētera Paradīzes dārziņā.
Dzīves ritenis maļ. Vieglumu un tīrību!
P.S. Lūgums sabiedriskajās ēstuvēs nezagt sālstraukus! Pietiek salvetītē iebērt šķipsniņu. Nopietni, ar to pietiek.