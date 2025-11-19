“Mēs neejam uz randiņiem divatā…” Sanda Dejus atklāti par attiecībām ar vīru 5
Aktieris Andris Bulis šovā “Slavenības. Bez filtra” viesojas radio SWH pie radio personības Sandas Dejus. Sanda izrādīja viņam savu darba vietu, parādīja, kā paiet laiks starp ētera stundām, kā arī ļāva ielūkoties viņas ikdienas rutīnā.
Andris vēlas uzzināt, kā Sanda spēj apvienot agras rīta stundas, darbu radio, pasākumu vadīšanu un ģimenes dzīvi. Sanda stāsta, ka viņas diena sākas 06.00 no rīta, bet vakaros viņa ir riktīga guļava.
Ikdienas pienākumu kontekstā Sanda uzsver, ka ļoti augstu vērtē vīra lomu bērna audzināšanā. Viņš ir tas, kurš rītos ved meitu uz skolu un uzņemas visu nepieciešamo, kamēr viņa atrodas studijā. Sanda nenoliedz, ka sabiedrībā joprojām dominē uzskats, ka tieši mammām ir jādara šīs lietas un jāuzņemas bērna ikdienas soļa organizēšana uz saviem pleciem.
Kad Bulis izjautā Sandu par romantiku, viņa atklāj, ka randiņi divatā viņu ģimenē faktiski neeksistē. Viņa un vīrs laiku divatā īsti nepavada, kā arī bez meitas ceļojumos nedodas: “Mēs neejam uz randiņiem divatā. Dārta ar savu pasaules redzējumu, ka viss ir jauns, svaigs un interesants, iedod to citādo enerģiju mums abiem.”
Plašāk skaties…