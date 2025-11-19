Foto: ekrānuzņēmums

“Mēs neejam uz randiņiem divatā…” Sanda Dejus atklāti par attiecībām ar vīru 5

kokteilis.lv
19:25, 19. novembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Aktieris Andris Bulis šovā “Slavenības. Bez filtra” viesojas radio SWH pie radio personības Sandas Dejus. Sanda izrādīja viņam savu darba vietu, parādīja, kā paiet laiks starp ētera stundām, kā arī ļāva ielūkoties viņas ikdienas rutīnā.

Reklāma
Reklāma
“Ko tālāk? Jāņi – šašlika svētki?” Soctīklos uzvirmo neapmierinātība par dzirdēto 18. novembra koncertā pie Brīvības pieminekļa
Kārtējais krievu drons pārkāpis NATO dalībvalsts gaisa telpu – debesīs pacelti reaktīvie iznīcinātāji
“Runa vairs nav par to, vai… bet gan – kad?” Noplūdušas sarunas detaļas no slēgtas konferences Viļņā
Lasīt citas ziņas

Andris vēlas uzzināt, kā Sanda spēj apvienot agras rīta stundas, darbu radio, pasākumu vadīšanu un ģimenes dzīvi. Sanda stāsta, ka viņas diena sākas 06.00 no rīta, bet vakaros viņa ir riktīga guļava.

“Mums ir tradīcija – ap astoņiem vakarā izslēdzam televizoru, iztīrām zobus, un visa ģimene lien gultā. Samīļojamies, pasmejamies, un tad guļam.”
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Mazgājamies un sapošamies kā uz miršanu!” Latviešu astrologs skaidro, ko darīt Nāves Mēness dienās – šodien un rīt
“Mēs sagaidām, ka mūsu partneri ieņems konstruktīvu nostāju…” Turcijas prezidents aicina atsākt Ukrainas un Krievijas sarunas Stambulā
Liepājā izskalots drons saceļ trauksmi: notikuma vietā darbojas policija un sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcinātāji

Ikdienas pienākumu kontekstā Sanda uzsver, ka ļoti augstu vērtē vīra lomu bērna audzināšanā. Viņš ir tas, kurš rītos ved meitu uz skolu un uzņemas visu nepieciešamo, kamēr viņa atrodas studijā. Sanda nenoliedz, ka sabiedrībā joprojām dominē uzskats, ka tieši mammām ir jādara šīs lietas un jāuzņemas bērna ikdienas soļa organizēšana uz saviem pleciem.

Viņa atzīst, ka šo ideju neatbalsta: “Man nešķiet, ka tikai sievietei tas viss būtu jādara. Mans vīrs lieliski tiek galā ar bērnu lietām, un uzņemas to daļu, kurā es nevaru būt klātesoša.”

Kad Bulis izjautā Sandu par romantiku, viņa atklāj, ka randiņi divatā viņu ģimenē faktiski neeksistē. Viņa un vīrs laiku divatā īsti nepavada, kā arī bez meitas ceļojumos nedodas: “Mēs neejam uz randiņiem divatā. Dārta ar savu pasaules redzējumu, ka viss ir jauns, svaigs un interesants, iedod to citādo enerģiju mums abiem.”

Plašāk skaties…

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. “Izgāju ārā, lai no smiekliem neapčurātos!” Sanda Dejas publisko Anatolija Kreipāna “negadījumu”
Kokteilis
“Tas vistiešākajā mērā skar mūs” – par šķiršanos paziņo iemīļotas radio SWH personības – Kaspars Breidaks un Sanda Dejus
“Kad zags, tu jutīsi to pirmais!” Latvieši spriež, vai mazāk aizsargātie sabiedrības locekļi kļūst par politisko seku upuriem?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.