Markus Riva

“Tā nav aiziešana, nav punkts” – Markuss Riva nāk klajā ar paziņojumu, ko neviens negaidīja 0

kokteilis.lv
21:18, 19. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Latviešu mūziķis Markuss Riva ir viens no tiem māksliniekiem, kurš mērķtiecīgi daudzu gadu garumā piedalījies nacionālajā atlasē, lai iegūtu iespēju kāpt uz lielās “Eirovīzijas” skatuves. Vai tas notiks arī nākamgad?

Reklāma
Reklāma
“Ko tālāk? Jāņi – šašlika svētki?” Soctīklos uzvirmo neapmierinātība par dzirdēto 18. novembra koncertā pie Brīvības pieminekļa
“Runa vairs nav par to, vai… bet gan – kad?” Noplūdušas sarunas detaļas no slēgtas konferences Viļņā
Kārtējais krievu drons pārkāpis NATO dalībvalsts gaisa telpu – debesīs pacelti reaktīvie iznīcinātāji
Lasīt citas ziņas

Mūziķis sociālo mediju platformā “Facebook” nācis klajā ar paziņojumu un jau laikus sabiedrību sagatavo tam, kas gaidāms pavasarī. Viņš raksta:

“Gribu jums uzreiz godīgi pateikt – šogad neesmu pieteicies “Supernovā”. Tātad… šogad es vienkārši izlēmu nepiedalīties.
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Mazgājamies un sapošamies kā uz miršanu!” Latviešu astrologs skaidro, ko darīt Nāves Mēness dienās – šodien un rīt
“Mēs sagaidām, ka mūsu partneri ieņems konstruktīvu nostāju…” Turcijas prezidents aicina atsākt Ukrainas un Krievijas sarunas Stambulā
Kokteilis
“Mēs neejam uz randiņiem divatā…” Sanda Dejus atklāti par attiecībām ar vīru

“Supernova” man vienmēr bijusi kā tāds liels piedzīvojums, kur katru gadu atkal jūtu jūsu atbalstu, ziņas, komentārus, gaidīšanu… un tas man tiešām ir ļoti daudz nozīmējis. Bez jūs­u ticības un enerģijas tas viss nebūtu bijis tāds, kāds bija.

Bet šogad sajutu, ka man vajag pauzi. “Eirovīzijas” vide pēdējā laikā kļuvusi diezgan saspringta – daudz visādu skandālu, politikas. Es sapratu, ka man pašam vajag nedaudz atkāpties, lai saglabātu galvu mierā un pastrādātu pie savām personīgajām lietām, kas arī šobrīd ir svarīgas.

Tā nav aiziešana, nav punkts – drīzāk komats. Mazliet ieelpot, mazliet sakārtot sevi un tad iet tālāk ar jaunu spēku. Paldies jums, ka esat ar mani visus šos gadus. Jūs man esat milzīgs spēks un iedvesma. Mēs noteikti vēl tiksimies.”🤍

Komentāru sadaļā cilvēki mūziķim velta iedrošinājuma vārdus un apstiprina, ka šāda doma ir pareiza.

Agnija raksta: “Ņem padusē “Talsu Balto Kori” un piedalies “Eirovīzijā” tici man Latvijai pārvedīsi mājās uzvaru.”

Arī Valdis mūziķim velta iedrošinājuma vārdus: “Ir labi. Met mieru, lai tur jaunie cīnās. Tu ar savu pieredzi un pašlaik sasniegto turpini iekarot Latvijas iedzīvotāju sirdis kopā ar Talsu kori aranžējot un iedziedot gan esošas, gan jaunas dziesmas, šī ir tava niša talanta realizēšanā.”

Kas sakāms citiem lietotājiem?

“Novērtēju šī gada veikumu. Blakus dziedātāja talantam man ļoti patīk pasākuma vadītāja dotumi- raita valoda, reakcija situācijās, kuras nevar paredzēt, cieņpilnā izturēšanās. Patīk skatuves tērpi. Baltais koris ir sirdī uz mūžu. Paldies! Vēlu veiksmi! Enerģijas apmaiņa ir sākusies! Sabile un Talsi, lai vienmēr spēka avots!”

Reklāma
Reklāma

“Protams, tas jau jums ir labāk zināms. Tas viss tiešām prasa lielu atdevi, izskatās jau skaisti, tas gala rezultāts. Gaidām pēc atpūtas atkal jaunas tikšanās. Lai jums veicās vienmēr un visur. Liels PRIEKS par jums. Lai jūs sargā no debesīm, un saprot uz zemes.”

“Tieši vakar pēc lieliskā koncerta Ventspilī ar draugiem runājām, ka šogad jāatceļ balsošana un jāļauj braukt vienīgajam cilvēkam, kam rūp un ir tik daudzgadīga, neizsīkstoša vēlme tur būt. Marku, Jūs esat pelnījis būt uz lielās Eirovīzijas skatuves! Bet, iespējams, to visi drazu arī nevajag.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. Markus Riva atklāti par jaunu dzīves pieredzi: “Tas ir fiziski grūti, uzbudināties nevar!”
Kokteilis
“Mēs neejam uz randiņiem divatā…” Sanda Dejus atklāti par attiecībām ar vīru
Kokteilis
VIDEO. Izlaists Holivudas zvaigznes Kristenas Stjuartes Latvijā tapušās filmas treileris
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.