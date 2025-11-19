“Tā nav aiziešana, nav punkts” – Markuss Riva nāk klajā ar paziņojumu, ko neviens negaidīja 0
Latviešu mūziķis Markuss Riva ir viens no tiem māksliniekiem, kurš mērķtiecīgi daudzu gadu garumā piedalījies nacionālajā atlasē, lai iegūtu iespēju kāpt uz lielās “Eirovīzijas” skatuves. Vai tas notiks arī nākamgad?
Mūziķis sociālo mediju platformā “Facebook” nācis klajā ar paziņojumu un jau laikus sabiedrību sagatavo tam, kas gaidāms pavasarī. Viņš raksta:
“Supernova” man vienmēr bijusi kā tāds liels piedzīvojums, kur katru gadu atkal jūtu jūsu atbalstu, ziņas, komentārus, gaidīšanu… un tas man tiešām ir ļoti daudz nozīmējis. Bez jūsu ticības un enerģijas tas viss nebūtu bijis tāds, kāds bija.
Bet šogad sajutu, ka man vajag pauzi. “Eirovīzijas” vide pēdējā laikā kļuvusi diezgan saspringta – daudz visādu skandālu, politikas. Es sapratu, ka man pašam vajag nedaudz atkāpties, lai saglabātu galvu mierā un pastrādātu pie savām personīgajām lietām, kas arī šobrīd ir svarīgas.
Tā nav aiziešana, nav punkts – drīzāk komats. Mazliet ieelpot, mazliet sakārtot sevi un tad iet tālāk ar jaunu spēku. Paldies jums, ka esat ar mani visus šos gadus. Jūs man esat milzīgs spēks un iedvesma. Mēs noteikti vēl tiksimies.”🤍
Komentāru sadaļā cilvēki mūziķim velta iedrošinājuma vārdus un apstiprina, ka šāda doma ir pareiza.
Agnija raksta: “Ņem padusē “Talsu Balto Kori” un piedalies “Eirovīzijā” tici man Latvijai pārvedīsi mājās uzvaru.”
Arī Valdis mūziķim velta iedrošinājuma vārdus: “Ir labi. Met mieru, lai tur jaunie cīnās. Tu ar savu pieredzi un pašlaik sasniegto turpini iekarot Latvijas iedzīvotāju sirdis kopā ar Talsu kori aranžējot un iedziedot gan esošas, gan jaunas dziesmas, šī ir tava niša talanta realizēšanā.”
Kas sakāms citiem lietotājiem?
“Novērtēju šī gada veikumu. Blakus dziedātāja talantam man ļoti patīk pasākuma vadītāja dotumi- raita valoda, reakcija situācijās, kuras nevar paredzēt, cieņpilnā izturēšanās. Patīk skatuves tērpi. Baltais koris ir sirdī uz mūžu. Paldies! Vēlu veiksmi! Enerģijas apmaiņa ir sākusies! Sabile un Talsi, lai vienmēr spēka avots!”
“Protams, tas jau jums ir labāk zināms. Tas viss tiešām prasa lielu atdevi, izskatās jau skaisti, tas gala rezultāts. Gaidām pēc atpūtas atkal jaunas tikšanās. Lai jums veicās vienmēr un visur. Liels PRIEKS par jums. Lai jūs sargā no debesīm, un saprot uz zemes.”
“Tieši vakar pēc lieliskā koncerta Ventspilī ar draugiem runājām, ka šogad jāatceļ balsošana un jāļauj braukt vienīgajam cilvēkam, kam rūp un ir tik daudzgadīga, neizsīkstoša vēlme tur būt. Marku, Jūs esat pelnījis būt uz lielās Eirovīzijas skatuves! Bet, iespējams, to visi drazu arī nevajag.”